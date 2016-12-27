الاتحاد يُقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس ولي العهد

حقق الاتحاد فوزاً غالياً على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” ليتأهل إلى لمواجهة النصر في نهائي كأس ولي العهد، بدأت بسيطرة اتحادية على مجريات المباراة أضاع خلالها المهاجم التونسي أحمد العكايشي خلالها من الفرص السهلة، لكنه المهاجم التونسي تمكن من إحراز الهدف الأول للاتحاد عند الدقيقة 28، وأضاف المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” من كرة رائعة عند الدقيقة 37 لينتهي عليه الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني انتفض الأهلي وشكل طلعات هجومية خطيرة وتمكن من هدافه السوري عمر السومة عند الدقيقة 72 وأضاف السومة هدف التعادل الثاني للأهلي من ضربة جزاء عند الدقيقة 77، وتمكن اللاعب فهد المولد من خطف الهدف الثالث للاتحاد عند الدقيقة 89.
22 تعليق
هاردلك للملوك خساره غير متوقعه رغم سوء الفريق اليوم ومبروك للاتحاديه بعد الحرمان ههههه والكأس نصراوي ان شاء الله
هااااارد لك للاهلي وجنوبيه قحطانيه والف مبرووك للجمهور الاتحادي وخاصه رجاوي
وان شاء الله النصر يفرحك بالكاس يا جنوبيه 😂
الفين مبروك لنادي الاتحادي وجمهور الاتحاد العالمي علي الفريق الاخضر حامل كأس السوبررررر .
وهم الايام وينك وينك
للمره الثانيه توقعك صح ماشاء الله تبارك الله عليك 😂😂😂😂
تكفى المباراه النهائيه بين العالمي والعميد
عطني التوقع وان شاء الله يطلع في محله نفس امس واليوم ويفوز نصرنا ونفرح بالكاس 💙💛
ماهزم الاهلي اليوم الا التحكيم الفاشل والا المولد مطرود من بداية الشوط الثاني وايضا باجندوح مطرود راجعوا المباراه شوفوا وش عملوا في عبدالفتاح عسيري وتيسير الجاسم من اول المباراه ولا انذارات ولاغيره ..
ماهزم الاهلي اليوم الا التحكيم الفاشل والا المولد مطرود من بداية الشوط الثاني وايضا باجندوح مطرود راجعوا المباراه شوفوا وش عملوا في عبدالفتاح عسيري وتيسير الجاسم من اول المباراه ولا انذارات ولاغيره ..
ان شاء الله قريبآ سنشاهدهم درجه اولى بأذن الحي القيوم
مانبي تعصب رياضي يضيق الصدر ويحرق الأعصاب
بنات بالله من عقولكنه تحبين الكوره وتشجعنه والى بس طقطقه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اي طحلبي يطلع برا الصحيفه موناقصين ضفادع اصوات نشاز ولاعزاء للحساد والف الف مبروك للعميد اتحاد جدة .. جدة كذا.. اتي وبحر
دفاع الملكي اليوم شوربة بالاضافة الى خشونة الخدم والا كان استمر مسلسل تسع سنوات بدون فوز على كبير جدة عموما مشكلة الاهلي ادارية اكثر من فنية وبرجعة معتز والمسيليم راح يرجع الملكي باذن الله
تسلمي ياملاك الله يبارك فيك.. انتي ونكك هدا شوي وتبكين شفيك سلامات هههههههههههههههههههههههههههههههه
اهلاوي طلق زوجته ليش؟؟ قالت له حبيبي الكهربه طفت قوم شغل المولد 😂😂
عبدالفتاح عسيري يقول للمولد عادي افرح معكن ههههههههههههههههههههههههههههه ولا شتشوتونا😂😂
عرف من قديم الزمن استخدام الكهرباء لعلاج المجانين.. وتم الكوي😂😂
الاهلي اول فريق يخسر بعد اصدار العمله الجديده 😂😂
واخيرا وليس اخرا علمني الاتحاد ان لا اقضي على خصمي مره واحده بل اعيد له الامل واعطه الضربه القاضيه😂😂
وهاردلك لاخواننا الاهلاويه💔
خيااااااال البل وهيم الايااااااااام ،، تكفى تهز الرجال ابتس من يوم قلتي تكفى ماغير اهتز 😁
أبشري بعزتس ي ملااااااك هااااه وشرايتس فيني ي ملاك ابدد في نفس يوم المباراة اعطيتس التوقعات 😂😂
هاردلك ي جنوبيه قحطانيه العرييييتسه العرررريتسه لاتنسينها بس 😜😁
👈💛💙😘
اي بالله يالمحروومه عني انا احبها واعشق العالمي عشق وصل للجنون 😂
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رجاوي بدل ماتقولي صح لسانك وفالك البيرق تقولي شوي وتبكين انتا لاتفقه فالشعر شي 😂
مير خليك شغال جلد الليله ونكت ع هواك بس اخوانا الاهلاويه مايستاهلون اقلب الجلد ع الهلاليه اللي مردغناهم امس 😂😂
مبروك ملاك الفوز
ثانيا انا مش اتحاديه ولا اهلاويه بس اتمني النصر يفوز
الخدمي B
فزتم بعد تسع سنوات يالحجية السنة اللي راحت شتناكم من نفس البطولة وما فرحنا الفرحة ذي لان الاهلي يعرف معنى ثقافة الفوز اما انت ما الومك حققت بطولة الفوز على كبير جدة يا مشجع رصيف جدة