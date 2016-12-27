الاتحاد يُقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس ولي العهد

الاتحاد يُقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس ولي العهد
الرياض (صدى):

حقق الاتحاد فوزاً غالياً على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” ليتأهل إلى لمواجهة النصر في نهائي كأس ولي العهد، بدأت بسيطرة اتحادية على مجريات المباراة أضاع خلالها المهاجم التونسي أحمد العكايشي خلالها من الفرص السهلة، لكنه المهاجم التونسي تمكن من إحراز الهدف الأول للاتحاد عند الدقيقة 28، وأضاف المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” من كرة رائعة عند الدقيقة 37 لينتهي عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انتفض الأهلي وشكل طلعات هجومية خطيرة وتمكن من هدافه السوري عمر السومة عند الدقيقة 72 وأضاف السومة هدف التعادل الثاني للأهلي من ضربة جزاء عند الدقيقة 77، وتمكن اللاعب فهد المولد من خطف الهدف الثالث للاتحاد عند الدقيقة 89.




22 تعليق


  1. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 452 ] 27/12/2016 في
    رد
    1

    هاردلك للملوك خساره غير متوقعه رغم سوء الفريق اليوم ومبروك للاتحاديه بعد الحرمان ههههه والكأس نصراوي ان شاء الله

  2. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6396 ] 27/12/2016 في
    رد
    2

    هااااارد لك للاهلي وجنوبيه قحطانيه والف مبرووك للجمهور الاتحادي وخاصه رجاوي
    وان شاء الله النصر يفرحك بالكاس يا جنوبيه 😂

  3. زائر [ عدد التعليقات: 255 ] 27/12/2016 في
    رد
    3

    الفين مبروك لنادي الاتحادي وجمهور الاتحاد العالمي علي الفريق الاخضر حامل كأس السوبررررر .

  4. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6396 ] 27/12/2016 في
    رد
    4

    وهم الايام وينك وينك
    للمره الثانيه توقعك صح ماشاء الله تبارك الله عليك 😂😂😂😂
    تكفى المباراه النهائيه بين العالمي والعميد
    عطني التوقع وان شاء الله يطلع في محله نفس امس واليوم ويفوز نصرنا ونفرح بالكاس 💙💛

  5. الرااااقي [ عدد التعليقات: 141 ] 27/12/2016 في
    رد
    5

    ماهزم الاهلي اليوم الا التحكيم الفاشل والا المولد مطرود من بداية الشوط الثاني وايضا باجندوح مطرود راجعوا المباراه شوفوا وش عملوا في عبدالفتاح عسيري وتيسير الجاسم من اول المباراه ولا انذارات ولاغيره ..

  6. الرااااقي [ عدد التعليقات: 141 ] 27/12/2016 في
    رد
    6

    ماهزم الاهلي اليوم الا التحكيم الفاشل والا المولد مطرود من بداية الشوط الثاني وايضا باجندوح مطرود راجعوا المباراه شوفوا وش عملوا في عبدالفتاح عسيري وتيسير الجاسم من اول المباراه ولا انذارات ولاغيره ..

  7. الرااااقي [ عدد التعليقات: 141 ] 27/12/2016 في
    رد
    7

    ان شاء الله قريبآ سنشاهدهم درجه اولى بأذن الحي القيوم

  8. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 382 ] 27/12/2016 في
    رد
    8

    مانبي تعصب رياضي يضيق الصدر ويحرق الأعصاب

  9. لست محرومه ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11295 ] 27/12/2016 في
    رد
    9

    بنات بالله من عقولكنه تحبين الكوره وتشجعنه والى بس طقطقه

  10. B [ عدد التعليقات: 9253 ] 27/12/2016 في
    رد
    10

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اي طحلبي يطلع برا الصحيفه موناقصين ضفادع اصوات نشاز ولاعزاء للحساد والف الف مبروك للعميد اتحاد جدة .. جدة كذا.. اتي وبحر

  11. ولد الديرة [ عدد التعليقات: 142 ] 27/12/2016 في
    رد
    11

    دفاع الملكي اليوم شوربة بالاضافة الى خشونة الخدم والا كان استمر مسلسل تسع سنوات بدون فوز على كبير جدة عموما مشكلة الاهلي ادارية اكثر من فنية وبرجعة معتز والمسيليم راح يرجع الملكي باذن الله

  12. B [ عدد التعليقات: 9253 ] 27/12/2016 في
    رد
    12

    تسلمي ياملاك الله يبارك فيك.. انتي ونكك هدا شوي وتبكين شفيك سلامات هههههههههههههههههههههههههههههههه

  13. B [ عدد التعليقات: 9253 ] 28/12/2016 في
    رد
    13

    اهلاوي طلق زوجته ليش؟؟ قالت له حبيبي الكهربه طفت قوم شغل المولد 😂😂

  14. B [ عدد التعليقات: 9253 ] 28/12/2016 في
    رد
    14

    عبدالفتاح عسيري يقول للمولد عادي افرح معكن ههههههههههههههههههههههههههههه ولا شتشوتونا😂😂

  15. B [ عدد التعليقات: 9253 ] 28/12/2016 في
    رد
    15

    عرف من قديم الزمن استخدام الكهرباء لعلاج المجانين.. وتم الكوي😂😂

  16. B [ عدد التعليقات: 9253 ] 28/12/2016 في
    رد
    16

    الاهلي اول فريق يخسر بعد اصدار العمله الجديده 😂😂

  17. B [ عدد التعليقات: 9253 ] 28/12/2016 في
    رد
    17

    واخيرا وليس اخرا علمني الاتحاد ان لا اقضي على خصمي مره واحده بل اعيد له الامل واعطه الضربه القاضيه😂😂

  18. B [ عدد التعليقات: 9253 ] 28/12/2016 في
    رد
    18

    وهاردلك لاخواننا الاهلاويه💔

  19. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2443 ] 28/12/2016 في
    رد
    19

    خيااااااال البل وهيم الايااااااااام ،، تكفى تهز الرجال ابتس من يوم قلتي تكفى ماغير اهتز 😁
    أبشري بعزتس ي ملااااااك هااااه وشرايتس فيني ي ملاك ابدد في نفس يوم المباراة اعطيتس التوقعات 😂😂
    هاردلك ي جنوبيه قحطانيه العرييييتسه العرررريتسه لاتنسينها بس 😜😁
    👈💛💙😘

  20. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6396 ] 28/12/2016 في
    رد
    20

    اي بالله يالمحروومه عني انا احبها واعشق العالمي عشق وصل للجنون 😂
    .
    رجاوي بدل ماتقولي صح لسانك وفالك البيرق تقولي شوي وتبكين انتا لاتفقه فالشعر شي 😂

    مير خليك شغال جلد الليله ونكت ع هواك بس اخوانا الاهلاويه مايستاهلون اقلب الجلد ع الهلاليه اللي مردغناهم امس 😂😂

  21. ام البنات [ عدد التعليقات: 973 ] 28/12/2016 في
    رد
    21

    مبروك ملاك الفوز
    ثانيا انا مش اتحاديه ولا اهلاويه بس اتمني النصر يفوز

  22. ولد الديرة [ عدد التعليقات: 142 ] 28/12/2016 في
    رد
    22

    الخدمي B
    فزتم بعد تسع سنوات يالحجية السنة اللي راحت شتناكم من نفس البطولة وما فرحنا الفرحة ذي لان الاهلي يعرف معنى ثقافة الفوز اما انت ما الومك حققت بطولة الفوز على كبير جدة يا مشجع رصيف جدة


اترك تعليق