143 مليون ريال حصيلة اليوم الأول في حملة التبرعات لإغاثة الشعب السوريّ

علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، إن الحملة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الإثنين، ستسهم في تخفيف معاناة أشقائنا السوريين في فصل الشتاء.

وأضاف أنه بلغ إجمالي التبرعات حتى الآن للحملة ١٤٣.١٠٠.٠٠٠ ريال – 143 مليون ريال و100 ألف – وأن هذا الحملة تنضم إلى عددٍ من البرامج الإغاثية والمشروعات الإنسانية، التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين.

وأضاف الربيعة: عهدنا من الشعب السعودي المبادرة وسرعة الاستجابة لنداء خادم الحرمين لمساندة الشعب السوري، مشيرا إلى أن المساعدات العينية صعبة جدا في نقلها من السعودية إلى سوريا ونسير مع التوجه العالمي باستخدام التبرعات النقدية.