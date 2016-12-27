الهلال أفضل نادي خليجي و”صلاح” لاعب العرب

محمود أحمد (صدى):
حسم نادي نادي الهلال جائزة أفضل نادي خليجي لعام 2016 في جوائز جلوبال سوكر خلال الحفل الذي أقيم بدبي اليوم الثلاثاء.
حسم نادي نادي الهلال جائزة أفضل نادي خليجي لعام 2016 في جوائز جلوبال سوكر خلال الحفل الذي أقيم بدبي اليوم الثلاثاء.
واختير محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق روما الإيطالي كأفضل لاعب عربي متفوقا علي كل من المغربي مهدي بن عطية والجزائري رياض محرز.
كما فاز عمر عبد الرحمن لاعب العين ومنتخب الإمارات بجائزة أفضل لاعب خليجي لعام 2016.
3 تعليقات
ههههههههههههههههههه
هههههههه من جد ولا أستهبال نادي الزعيق بعيد عن الدوري 6 سنوات وهي أهم البطولات المحلية 20 سنة عن أسيا وين المنطق يا جماعة بعدين وين نادي العين توه لاعب نهائي أسيا هاذا الي يسمونه أستخفاف بعقول البشر
شئ طبيعي
لكن الجائزه ليش خاليه من افضل فريق ترشيحي
على مستوى العالم؟
اكيد بيكون النصر لانه حصل على اقوى ترشيح جعله يلعب في كأس العالم للانديه ومازال يلقب بأكبر كذبه رياضيه تاريخيا ههههههههه
العالمي ههههههههههههههههههههه