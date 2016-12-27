الهلال أفضل نادي خليجي و”صلاح” لاعب العرب

محمود أحمد (صدى):

حسم نادي نادي الهلال جائزة أفضل نادي خليجي لعام 2016 في جوائز جلوبال سوكر خلال الحفل الذي أقيم بدبي اليوم الثلاثاء.

واختير محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق روما الإيطالي كأفضل لاعب عربي متفوقا علي كل من المغربي مهدي بن عطية والجزائري رياض محرز.

كما فاز عمر عبد الرحمن لاعب العين ومنتخب الإمارات بجائزة أفضل لاعب خليجي لعام 2016.