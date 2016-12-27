مركز الملك سلمان للإغاثة يوضح آليات التبرع في حملة إغاثة الشعب السوري

عادل الحربي (صدى):

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتنظيم حملة شعبية في جميع أنحاء المملكة اعتباراً من اليوم لإغاثة الشعب السوري وتوجيهه -رعاه الله- بأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية وإيواء واستقبال للجرحى وعلاجهم وإنشاء المخيم لهم مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً؛ أوضح المركز أنه سيتم جمع التبرعات عبر الحسابين التاليين:

1- SA5655000000099088000757 مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيه على البنك السعودي الفرنسي

2- SA9510000022185556000107 مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920008554) .