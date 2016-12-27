«التعليم» تعتمد برنامج لانهاء معاناة المعلمات في المناطق النائية

طلال الغامدي (صدى):

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن إقرار برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة تطوير للنقل، ولذلك للتخفيف من معاناة المعلمات المغتربات.

وأكد وزير التعليم عبر حسابه في “تويتر أن البرنامج يستهدف توفير نقل مناسب وأكثر أمناً لحوالي ٦٠٠٠ معلمة. وأوضح بإن شركة تطوير للنقل سوف تعلن الأسبوع القادم بإذن الله تفاصيل أوسع عن البرنامج”.

وجاءت هذه المبادرة بسبب كثرة حوادث المعلمات في الفترة الأخيرة ، جراء السرعة الزائدة للسائقين.