“عضو شورى” يقدم اقتراحاً لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء عن المواطنين

علي القحطاني (صدى):
إقترح أحد أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم (الثلاثاء) أن تسمح الجهات المختصة للمواطنين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية واستخدامها لإنتاج الكهرباء داخل منازلهم لتخفيض تكاليف الطاقة، و تخفيف أعباء فواتير الكهرباء.
و طالب عضو المجلس تركيب عدادات خاصة يعاد من خلالها بيع التيار الكهربائي المولد من الطاقة الشمسية من المنازل إلى شبكة التيار العامة.
7 تعليقات
اول مرة عضو مجلس الصورى أقصد الشورى يقترح اقتراح ذكي أغلب اقتراحاتهم عدم استخدام السايفون تجنيد النساء في الجيش استقدام خادمات من الجنوب تعليم الكراتية والتكوندو للنساء
حتى الطاقة الشمسية لازم عداد هذه طاقة منحة من رب العالمين مدام طلوع الشمس الى غروبها وإذا توفرت بكل سهولة فسوف نرا نهضة تجارية عمرانية زراعية وطمانينة بين الناس على قوتهم لذلك يجب اعتمدها وعدم التأخر لان فيها خير كثير وقليل التكلفة
هل من المتوقع ان تسمح شركة النهب و الكهرباء باستخدام الالواح الشمسيه من دون رفع اسعار النطاقات بشكل جنوني ؟؟.
اول مره يطلعون خبر عن مجلس الشورى ولا يذكرون اسم العضوا شكل هذا من زمن الطيبين
والله فكرة 🤔🤔🤔
اصلا تركيب الواح الطاقه الشمسيه امر يخص المستخدم ولايحتاج اذن او موافقه من شركه الكهرباء او غيرها يمكن اي شخص تركيبها واستخدامها ومتوفره بالسوق ولكن الطاقه الشمسيه محدوده وغير كافيه حيث لاتقوم بتشغيل التكييف وانما تشغل المكيفات الصحراويه والاضاءه وثلاجات صغيره لكون طاقتها محدوده ولاتغني عن التيار الكهربائي وعضو الشورى يجهل تفاصيلها وتطرق لامور يجهلها بس انه يقدم مقترح لارضاء الراي العام لاغير
النخيش .. شكلك من طقه الي يؤيدون سواقه النساء وسحب السيفون.. على الاقل الاقتراح ايجابي