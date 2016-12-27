“عضو شورى” يقدم اقتراحاً لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء عن المواطنين

علي القحطاني (صدى):

إقترح أحد أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم (الثلاثاء) أن تسمح الجهات المختصة للمواطنين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية واستخدامها لإنتاج الكهرباء داخل منازلهم لتخفيض تكاليف الطاقة، و تخفيف أعباء فواتير الكهرباء.

و طالب عضو المجلس تركيب عدادات خاصة يعاد من خلالها بيع التيار الكهربائي المولد من الطاقة الشمسية من المنازل إلى شبكة التيار العامة.