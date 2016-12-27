أردوغان يتهم الولايات المتحدة بدعم «داعش» في سوريا

وكالات (صدى):

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا والعراق بدعم جماعات إرهابية.

وقال أردوغان اليوم الثلاثاء إن لديه أدلة على أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدم دعما لجماعات إرهابية في سوريا بما في ذلك تنظيم “داعش” ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا.

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة “يتهموننا بدعم داعش .. الآن هم يقدمون الدعم لجماعات إرهابية منها داعش ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي. هذا واضح جدا. لدينا أدلة مؤكدة بالصور والتسجيلات المصورة.”