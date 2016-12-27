أمير تبوك يتبرع بمليون ريال لنصرة وإغاثة الشعب السوري الشقيق

محمود البلوي (صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تبرعاً مالياً بقيمة مليون ريال … مدشنناً سموه انطلاقة الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في جميع مناطق المملكة وقد وجه سمو أمير المنطقة بأن يكون استقبال التبرعات في مقر إمارة منطقة تبوك وكذلك استقبال التبرعات المادية والعينية لمن هم خارج مدينة تبوك سيكون في مقر المحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة .