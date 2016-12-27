تقليد مصابي القوات المسلحة نوطي «الشرف والمعركة»

محمد بن طحيطح (صدى):

زار قائد القوات البرية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، المصابين من منسوبي القوات المسلحة، والذين يتلقون علاجهم في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية.

وقلد الشلوي المصابين خلال زيارته للمستشفى اليوم، نوطي الشرف والمعركة، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تفخر وتعتز بجنود الوطن وحماته البواسل .

وقدم الفريق الشلوي للمصابين الهدايا تقديراً لدورهم البطولي وما بذلوه من تضحيات للدفاع عن الدين والوطن، متمنياً لجميع المصابين الشفاء العاجل، ومثمناً الأدوار البطولية التي يقدمها الجنود البواسل على الحدود الجنوبية، ولشجاعتهم وإقدامهم وبسالتهم في ميدان الشرف والبطولة، مقدماً لهم شكر وتقدير معالي رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة على جهودهم وتضحياتهم في الذود عن حدود الوطن .

وأعرب المصابون من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – حفظها الله – والوقوف خلف قيادتهم، مؤكدين استعدادهم للعودة مجدداً إلى مواقعهم مع إخوانهم المرابطين على الحدود الجنوبية للدفاع عن تراب الوطن, ومشددين على أنهم سيبقون درعاً حصيناً للوطن ومقدراته.