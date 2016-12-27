جماهير النصر تختار “غالب” عريس الديربي

محمود أحمد (صدى):

اختارت جماهير النصر اللاعب إبراهيم غالب كأفضل لاعب في لقاء الهلال الذي أقيم أمس الاثنين في نصف نهائي كأس ولي العهد والذي حسمه النصر بهدفين دون رد.

وذكر الحساب الرسمي للنصر علي موقع تويتر ان الاستفتاء شارك به 48 ألف مشجع من جماهير العالمي التي اختارت ابراهيم غالب أفضل لاعب في اللقاء.

ومن المنتظر ان يواجه النصر الفائز من لقاء الأهلي والاتحاد في المباراة النهائية.