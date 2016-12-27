سيميوني مستمر مع اتليتكو مدريد حتي 2018

محمود أحمد (صدى):
أعلن نادي اتليتكو مدريد عن استمرار المدير الفني للفريق دييجو سيميوني في القيادة الفنية للفريق حتي عام 2018 المقبل.
أعلن نادي اتليتكو مدريد عن استمرار المدير الفني للفريق دييجو سيميوني في القيادة الفنية للفريق حتي عام 2018 المقبل.
وقال العضو المنتدب للنادي الإسباني ميجيل مارين في تصريحات اليوم الثلاثاء :” أعتقد ان سيميوني سيتمر معانا حتي نهاية عقده في 2018، هو معنا من 5 سنوات ونحن مسرورن بالعمل معه ونتمني أن يبقي لفترة طويلة”.
ويأتي ذلك بعد ان ربطت تقارير صحفية انتقال سيميوني لتدريب فريق انترميلان في الموسم المقبل.