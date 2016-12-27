سيميوني مستمر مع اتليتكو مدريد حتي 2018

محمود أحمد (صدى):

أعلن نادي اتليتكو مدريد عن استمرار المدير الفني للفريق دييجو سيميوني في القيادة الفنية للفريق حتي عام 2018 المقبل.

وقال العضو المنتدب للنادي الإسباني ميجيل مارين في تصريحات اليوم الثلاثاء :” أعتقد ان سيميوني سيتمر معانا حتي نهاية عقده في 2018، هو معنا من 5 سنوات ونحن مسرورن بالعمل معه ونتمني أن يبقي لفترة طويلة”.

ويأتي ذلك بعد ان ربطت تقارير صحفية انتقال سيميوني لتدريب فريق انترميلان في الموسم المقبل.