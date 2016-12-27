بالفيديو..ضبط متسللين من الجنسية اليمنية بجازان

حسن الجعفري (صدى):

أوضح الناطق الاعلامي بفرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز بأنه اثناء قيام احدى دوريات قطاع المجاهدين بالداير بعملها الامني اشتبهت بمركبة من نوع كامري ٢٠٠١ بمثلث خاشر باتجاه الداير وتم متابعتها ومحاولة استيقافها الا ان قائدها غير مسارة باتجاه مواقف البنك الاهلي بالداير ونزول خمسة اشخاص من المركبة واختبائهم بداخل احدى خزانات الصرف الصحي الخاصة بالبنك تم تطويق الموقع والقبض عليهم واتضح انهم متسللين من الجنسية اليمنية جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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