بالفيديو .. مكافأة كبيرة لرجل مرور اندونيسي صبر على تجاوز امرأة

جاكرتا (صدى):

لقى مقطع فيديو لضابط مرور اندونيسي انتشارًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرضه لموقف محرج أثناء قيامه بواجبه أمام إحدى الأسواق الذي يشهد تزاحماً بالمارين والمتسوقين عند قيام امرأة بالتلفظ عليه والتهجم بالضرب بسبب تحريره مخالفة ضدها.

و تسبب انتشار المقطع له بحرج كبير داخل مجتمعه ، ذلك قبل ذهاب السيدة إلى قسم الشرطة حيث قدمت اعتذارها له واعترفت بارتكابها المخالفة بدخول سيارتها في الممر المخصص للحافلات العامةبحسب وكالة (برناما) الإندونيسية.

وذكرت وسائل الإعلام أن ضابط المرور قَبِل اعتذارها له على الفور، وتنازل عن المحضر الذي تم تحريره لشكواه التي قدمها ضدها بأحد مراكز الشرطة، ما دعا السفير السعودي بإندونيسيا بتوجيه دعوة له بزيارة المملكة وأداء فريضة الحج، العام القادم على نفقة المملكة.

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