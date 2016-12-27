مزارعو تيماء يطالبون الزراعة بتشكيل لجنة لإيجاد حلول لـ«سوسة النخيل»

محمود البلوي (صدى):

طالب عدد من مزارعي محافظة تيماء وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي بتشكيل لجنة لإيجاد حلول للقضاء على سوسة النخيل.

وقال المزارعون إن معظم نخيل محافظة تيماء فتكت به السوسة وأضرت بإنتاجها، وهي المحافظة الشهيرة بالتمور بأنواعها، كالحلوة، والبرني، والسكري، والخلاص.

ودعوا الوزاراة إلى تكثيف وزيادة الفرق والمبيدات لهذه الحشرة والعمل على توفير معدات ضخمة، مشيرين إلى أن المبيد المتوفر لا يقتل السوسة.

جاء ذلك بعد الانباء التى ترددت عن لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة غدا المواطنين بمركز الاحتفالات التابع لأمانة تبوك، لإنقاذهم مما وصفوه “بكارثة سوسة النخيل”.

وكان عدد من المزارعين بالمحافظة اضطروا في فترة سابقة لإحراق النخيل فيما اضطر آخرون لاستخدام البنزين في محاولة منهم لمكافحة هذا الوباء.

يذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة دعا اليوم لحضور اللقاء المفتوح للوزير الفضلي مع المواطنين يوم غد الأربعاء الساعة التاسعة صباحا بمركز الاحتفالات التابع لأمانة تبوك وحضور حفل افتتاح مشروع مياه تبوك الشامل ببرج المياه في تمام الساعة 1:30 ظهرا برعاية أمير المنطقة.