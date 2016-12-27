إصابة في الكتف تمنع الحافظ من مران الهلال

محمود أحمد (صدى):

غاب عبدالله الحافظ لاعب الهلال عن تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لإصابة في الكتف أثناء مجريات لقاء الفريق يوم أمس أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد والتي خسرها الهلال بهدفين دون رد.

وأجري الثنائي نواف العابد وياسر القحطاني مرانا لياقيا بالجري حول الملعب على سرعات مختلفة، وأداء تدريبات بالكرة.

ومن جهة أخري أجري لاعبو الزعيم مرانا استشفائيا بعد لقاء الأمس فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات تكتيكية بالكرة وبدون الكرة تحت قيادة المدير الفني رامون دياز.