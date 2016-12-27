“الجابري” يزور برامج التربية الخاصة بمجمع الملك سعود التعليمي بالرياض

عقال المالكي (صدى):

قام وكيل الوزارة لشؤون التعليم د. نياف الجابري اليوم الثلاثاء ٢٨ / ٣ / ١٤٣٨هـ بزيارة لبرامج التربية الخاصة بمجمع الملك سعود التعليمي بقسميه الابتدائي والمتوسط بحضور مدير عام التربية الخاصة د. عبدالله العقيل ومدير إدارة التربية الخاصة أ. عبدالرحيم آل الشيخ ومدير إدارة صعوبات التعلم أ. صالح المعدي والمشرف على برامج العوق البصري أ. عبدالرحمن الفليج.

وقد بدأت الزيارة بالقسم المتوسط واطلع خلالها وكيل الوزارة على البرامج المقدمة لطلاب التربية الخاصة في برنامج صعوبات التعلم والعوق البصري والتعريف بالبرامج وعرض آلية العمل في المرحلة المتوسطة وقام وكيل الوزارة بزيارة لطلاب صعوبات التعلم في مقر اللجنة الخاصة بالاختبارات والتعرف عن قرب على طبيعة الخدمات المقدمة للطلاب وأساليب التقييم الخاصة بهم حسب احتياجاتهم وكذلك حضر درسا تطبيقا في برامج العوق البصري.

ومن ثم توجه وكيل الوزارة للقسم الابتدائي حيث استقبله طلاب المدرسة بفقرات ترحيبية وبعدها توجه لقسم التربية الخاصة واطلع على آلية العمل ولشرح مفصل عن الخدمات المقدمة لطلاب العوق البصري وطلاب صعوبات التعلم وناقش وكيل الوزارة سبل التطوير للارتقاء بالبرامج المقدمة لطلاب التربية الخاصة ، وبعدها قام بالاطلاع على برنامج فرط الحركة الذي افتتح حديثا .

وفي ختام زيارته أخذت الصور التذكارية مع منسوبي التربية الخاصة بالمجمع.