ننشر أرقام المرشحين لوظائف معيد ومدرس لغة بجامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

دعت جامعة الطائف المرشحين والمرشحات على وظائف معيد ومدرس لغة إلى مراجعة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس.

وأأعلنت الجامعة اليوم أرقام المرشحين والمرشحات نهائياً على وظيفة “معيد – مدرس لغة” التي كانت الجامعة طرحتها في 1/ 11/ 1437هـ.

وقالت إدارة الجامعة إنه على المقبولين والمقبولات مراجعة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بمقر الجامعة بالحوية اعتباراً من 1438/5/11هـ لاستكمال إجراءات تعيينهم.

وطالبت الجامعة المقبولين بضرورة إحضار صورة مصدقة من الشهادات، وشهادة المعادلة للحاصين على المؤهل من خارج المملكة، وصورة من إثبات الهوية الوطنية (للرجال) وبطاقة العائلة (للنساء)، وصورتين شخصيتين للرجال.