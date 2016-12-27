شابان يحاولان سرقة صراف آلي في بيشة

محمد طحيطح (صدى):

حاول شابان سعوديان سرقة جهاز صراف آلي لأحد بنوك مركز الثنية بمحافظة بيشة إلا أنهما فشلا في كسر باب الخزانة، مما دفعهما للهرب من الموقع.

وكشفت مصادر أمنية أن التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشة أطاحوا، في وقت قياسي، اليوم، بشابين حاولا سرقة صراف آلي بمركز الثنية على بعد 45 كلم غرب محافظة بيشة، وكان وقت سرقتهما تزامناً مع صرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الصرافة، وبعد تحرٍ وبحث عن المعلومات المتوفرة لرجال البحث الجنائي؛ أطيح بالشابين في وقت وجيز, وجرى التحفظ عليهما، بعد رفع الآثار من الأدلة الجنائية.

ولا تزال التحقيقات جارية، فيما تم تحويل الشابين للجهات المختصة لتولي التحقيق وإجراء اللازم.