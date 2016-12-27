نشر : 2016/12/27 - 8:03 م 202 مشاهدة 2 تعليق فيديوهات متنوعة فيديو : ابها عاصمة السياحة العربية مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
2 تعليقان
ابها البهية
ترد الكهلة صبية – مثل مشهور بمدينة ابها
تعتبر بلفعل عاصمة السياحية العربية رائعة بجوها ومنتزهاتها وناسها وهي جميلة ايضا باميرها الشاب صاحب السمو الملكي/
فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله
الاانه بعد وصولنا الى المطار ذهبنا الى مدينة ابها واثناء مرورنا لاحظنا منطقة صناعية عشوائيها وقد شوهت هذه المدينة الجميلة للاسف .
اتمنى من المسئولين وعلى راسهم سمو الامير اصدار توجيهاته بنقلها بعيدا عن المدينة لانها بالفعل تشوه جمال العاصمة السياحة العربية
تحياتي
هههههههههههه يازينها والمثل جاء في محله
فديت خنفورك. يا ام تاك الهطفه