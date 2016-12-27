بالفيديو.. توريس يوجه رسالة لجماهير الاتحاد قبل لقاء الاتليتكو

محمود أحمد (صدى):

نشر نادي اتليتكو مدريد مقطع فيديو للاعب الفريق الإسباني فرناندو توريس يتحدث من خلاله لجماهير الاتحاد قبل لقاء الفريقين علي ملعب الجوهرة في احتفالية العميد بمناسبة 90 عام على تاريخ النادي.

وقال توريس خلال مقطع الفيديو الذي نشر علي حساب النادي بـ”تويتر” :”من داوعي سروري الاحتفال مع جماهير النمور”.

وكان زميله في الفريق انطوان جريزمان قد نشر فيديو سابقا يعلن عن حماسه لخوض اللقاء أمام الاتحاد.

https://