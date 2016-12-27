بالفيديو .. مواطن يرصد رد فعل العاملين في المطاعم والمحلات على ورقة الـ 500 ريال الجديدة

عادل الحربي (صدى):

رصد مواطن ردود فعل العاملين في المطاعم والمحلات والصيدليات على ورقة الـ500 ريال التي عرضها المواطن لهم نظير مشترياته.

وظهر العاملون متشككون ليقوموا بمحاولة فحصها ونقلها بينهم بتشاور الآراء، حيث قال المواطن الذي مر على أكثر من محل، إن العاملين في المحلات لم يقبلوها.

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