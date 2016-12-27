بالفيديو .. مواطن يرصد رد فعل العاملين في المطاعم والمحلات على ورقة الـ 500 ريال الجديدة

بالفيديو .. مواطن يرصد رد فعل العاملين في المطاعم والمحلات على ورقة الـ 500 ريال الجديدة
عادل الحربي (صدى):

رصد مواطن ردود فعل العاملين في المطاعم والمحلات والصيدليات على ورقة الـ500 ريال التي عرضها المواطن لهم نظير مشترياته.

وظهر العاملون متشككون ليقوموا بمحاولة فحصها ونقلها بينهم بتشاور الآراء، حيث قال المواطن الذي مر على أكثر من محل، إن العاملين في المحلات لم يقبلوها.

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5 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9894 ] 27/12/2016 في
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    1

    هههههههههههههه اللي يشمها وش وضعة كلب بوليسي

  2. الواقع [ عدد التعليقات: 3281 ] 27/12/2016 في
    رد
    2

    مهما حدث من احداث اقتصادية تضل السعودية بلد الخير والاستثمار والتجارة الرابحة ان شاء الله ونقول لكل التجار والمستثمرين كبار او صغار استثمروا اموالكم في بلد الخير والأمن ونرجوا من المسؤلين تسهيل الأجرأ والدعم للجميع ولا تنظرون لبعض الأصوات التي تريد هدم الاقتصاد وما بناه الاجداد

  3. B [ عدد التعليقات: 9263 ] 27/12/2016 في
    رد
    3

    kkkkkkkkkkkkkkk

  4. B [ عدد التعليقات: 9263 ] 27/12/2016 في
    رد
    4

    اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون﻿

  5. abdul [ عدد التعليقات: 1397 ] 27/12/2016 في
    رد
    5

    هنا كل ورق نقدي زاد قيمته عن ٢٠ دولارا نعرّضه للشمس او الضوأ مثل مايفعله صراف المطعم بل ونطلي الورق بمداد خاص لنري تغيّر لون الحبر في النقد. والمثل القديم يقول ” احذروا قبل الوقوع “.


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