بالفيديو .. مواطن يرصد رد فعل العاملين في المطاعم والمحلات على ورقة الـ 500 ريال الجديدة

عادل الحربي (صدى):
رصد مواطن ردود فعل العاملين في المطاعم والمحلات والصيدليات على ورقة الـ500 ريال التي عرضها المواطن لهم نظير مشترياته.
وظهر العاملون متشككون ليقوموا بمحاولة فحصها ونقلها بينهم بتشاور الآراء، حيث قال المواطن الذي مر على أكثر من محل، إن العاملين في المحلات لم يقبلوها.
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5 تعليقات
هههههههههههههه اللي يشمها وش وضعة كلب بوليسي
مهما حدث من احداث اقتصادية تضل السعودية بلد الخير والاستثمار والتجارة الرابحة ان شاء الله ونقول لكل التجار والمستثمرين كبار او صغار استثمروا اموالكم في بلد الخير والأمن ونرجوا من المسؤلين تسهيل الأجرأ والدعم للجميع ولا تنظرون لبعض الأصوات التي تريد هدم الاقتصاد وما بناه الاجداد
kkkkkkkkkkkkkkk
اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون
هنا كل ورق نقدي زاد قيمته عن ٢٠ دولارا نعرّضه للشمس او الضوأ مثل مايفعله صراف المطعم بل ونطلي الورق بمداد خاص لنري تغيّر لون الحبر في النقد. والمثل القديم يقول ” احذروا قبل الوقوع “.