الفيفا يمنع الشباب من قيد لاعبين في الشتاء

محمود أحمد (صدى):

تلقي اتحاد كرة القدم السعودي اليوم خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد بمنع نادي الشباب من تسجيل لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية,

وجاءت تلك العقوبة بسبب عدم حصول اللاعب الاردني طارق خطّاب على مستحقاته المتأخرة لدي النادي.

ويأتي ذلك بعد ان عوقب نادي الاتحاد بخصم 3 نقاط من رصيده ببطولة الدوري بسبب المبالغ المستحقة للارجنتيني مانسو.