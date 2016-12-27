تشكيل فريقي الأهلي والاتحاد بديربي كأس ولي العهد

محمود أحمد (صدى):
كشف فريقي الأهلي والاتحاد عن تشكيل اللاعبين الأساسي للقاء نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي بعد قليل.
كشف فريقي الأهلي والاتحاد عن تشكيل اللاعبين الأساسي للقاء نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي بعد قليل.
وجاء تشكيل الأهلي التالي..
احمد الرحيلي حارس المرمي ومحمد عبد الشافي ، امان ، ال فتيل ، عقيل ، باخشوين ، تيسير ، عواجي ، عبدالفتاح ، فيتفا ، عمر السومة.
فيما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي..
عساف حارس مرمي خريص , النخلي , فلاتة , الدحيم , الأنصاري , باجندوح , المولد , فيلانويفا , العكايشي , كهربا.