تشكيل فريقي الأهلي والاتحاد بديربي كأس ولي العهد

محمود أحمد (صدى):

كشف فريقي الأهلي والاتحاد عن تشكيل اللاعبين الأساسي للقاء نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي بعد قليل.

وجاء تشكيل الأهلي التالي..

احمد الرحيلي حارس المرمي ومحمد عبد الشافي ، امان ، ال فتيل ، عقيل ، باخشوين ، تيسير ، عواجي ، عبدالفتاح ، فيتفا ، عمر السومة.

فيما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي..

عساف حارس مرمي خريص , النخلي , فلاتة , الدحيم , الأنصاري , باجندوح , المولد , فيلانويفا , العكايشي , كهربا.