لتنمية مهارات النشء وتعزيز حس المسؤولية ..مركز التنمية الاجتماعية بالرياض ينطم مبادرة ” الموظف الصغير “

عادل الحربي (صدى):

نظم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة الرياض مبادرة الموظف الصغير التي أطلقتها الوزارة بهدف تنمية مهارات النشء وتوفير البيئة المحفزة لهم ورفع مستوى وعيهم تجاه بيئة العمل والتعرف على طبيعة العمل لتعزيز حس المسؤولية في نفوسهم منذ الصغر والشعور بحجم مايقدمه الآباء والأمهات من أجلهم .

وأقيمت الفعالية في القسمين الرجالي والنسائي داخل المركز حيث كان في استقبال الاطفال ” الموظفين الصغار ” والترحيب بهم مدير المركز فهد الجنيدل ومشرفة القسم النسائي عفاف السياري اللذان اصطحباهم في جولة على الأقسام و المكاتب ووزعا المهام وبعض الأعمال المكتبية عليهم وقاما وفريق العمل بمتابعتهم أثناء القيام بها وتشجيعهم .

ثم توجه الجميع إلى صالة المركز لحضور البرنامج الترفيهي الذي أعد لهذه المناسبه وأشتمل على ألعاب المهرجين والدمى ومسابقات حركية وترفيهية شارك فيها الأطفال أبائهم اللعب و الإستمتاع والأناشيد مصحوبة برقصات أستعراضية ، بعدها وزعت الهدايا والجوائز على الأطفال و الفرق المشاركة ثم تناول الجميع وجبة الافطار الصحية.

تأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من المبادرات الاجتماعية التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه بهدف التنويع في بيئة العمل مما ينعكس ايجابيا على أداء الموظفين لأعمالهم .