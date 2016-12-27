التحقيق في تعرض طالبة للاعتداء من قبل طالبتين في جدة

نايف السالم (صدى):

أكد حمود الصقيران ،الناطق باسم إدارة التعليم بجدة بأن الإدارة العامة للتعليم بجدة شكلت لجنة للتحقق من شكوى والدة إحدى الطالبات التي تدرس بمدرسة ابتدائية حول تعرض ابنتها للاعتداء من قبل طالبتين أخريين.

يأتي ذلك بعد تناقل مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لتسجيل صوتيت تحدث فيه أم عن تعرض ابنتها للاعتداء بداخل إحدى المدارس مؤكدة عزمها رفع دعوى قضائية عن الأضرار التي لحقت بابنتها تناقلته

و اوضح الصقيران أن اللجنة تواجدت بالمدرسة اليوم لإجراء التحقق من كافة ملابسات الشكوى المقدمة من والدة الطالبة وأخذ إفادات جميع الأطراف إلا أن الطالبة المعنية (المعتدى عليها) حسب الشكوى لم تحضر اليوم للمدرسة وعليه قامت اللجنة بالتواصل مع ولي أمر الطالبة وأبلغته بضرورة إحضار ابنته غدا الاربعاء لاستكمال التحقق من الحادثة وسماع إفادتها ومن ثم رفع تقرير اللجنة للجهة المختصة بإدارة التعليم لاتخاذ الإجراءات النظامية التربوية المناسبة .