الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي وصالح خسائر فادحة في الأرواح والمعدات

فهمي محمد (صدى):

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اليوم مصرعهم وأصيب آخرين في كمين نفذته المقاومة الشعبية ضد عناصر المليشيا في منطقة تقع بين منطقة الثعالب وجميدة في قيفة رداع بمحافظة البيضاء اليمنية.

وأوضح مصدر في المقاومة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن الميليشيا في المواقع المجاورة تقوم بقصف عشوائي على المزارعين والممتلكات العامة رداً على الكمين، ما تسبب في مقتل مزارع وإصابة اثنين آخرين.

وكان الجيش والمقاومة الشعبية في اليمن قد تمكنوا اليوم من تحرير مواقع جديدة في محافظة شبوة وكبد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقال قائد اللواء21 ميكا العميد جحدل العولقي في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية إن وحدات اللواء بمساندة جوية من طيران التحالف العربي، تمكنت من تحرير نقطتي العلم والسليم الاستراتيجيتين بمديرية عسيلان، بعد مواجهات عنيفة مع الانقلابيين الذين فروا من المنطقة بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش تمكن من تحرير منطقة الساق والوصول إلى الخط الاسفلتي، اضافة إلى تحرير حيد بن عقيل وهجر بن كحلان بشكل كلي.

وأضاف أن الجيش وصل إلى الطريق الرئيسي وقطع طريق الإمدادات عن الميليشيا الذي يأتي من محافظة البيضاء اليمنية.

الى ذلك أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء حسين عرب ضرورة الوقوف أمام ما يقوم به الانقلابيون من إضافة الفكر الطائفي في المناهج التعليمية.

وقال وزير الداخلية اليمني في الورشة الوطنية لتطوير مناهج التعليم العام التي ينظمها مركز البحوث والتطوير التربوي وقطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم اليمنية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن على مدى يومين “إن هذه الورشة ستكون الخطوة الأولى نحو إيجاد منهج علمي صحيح يركز على بناء الإنسان والمجتمع”.

من جانبه أوضح محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي أن المناهج التعليمية ما زالت تعاني من خلل وقصور انعكس على وعي وسلوك الأجيال المختلفة نتجت عنه خلق ولاءات لمشروعات طائفية مستبدة نتيجة لسياسة النظام السابق وخاصة في الجنوب حيث تم ممارسة الظلم والتدمير للمؤسسات العلمية والتعليمية كافة.