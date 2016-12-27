بالصور .. مدني جدة يخمد حريقاً اندلع بشقة سكنية و ينقذ ٩ أشخاص

عادل الحربي (صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة ظهر اليوم من انقاذ تسعة اشخاص احتجزتهم السنة اللهب بعد نشوب حريق في شقة لبناية من اربعة ادوار في حي مشرفه وسط محافظة جدة .

وجائت تفاصيل الحادث حسب ما اوردها المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان ان فرق الانقاذ التابعة لمدني جدة نجحت بتوفيق الله من انقاذ (٦) اطفال و(٣) نساء احتجزتهم اللسنة اللهب وكثافة الدخان الناجمة عن الحريق نشب في شقة لبناية مكونة من اربعة ادوار .

واكد سرحان ان الحادث بدئ بنشوب حريق في شقة بالدور الثالث تسبب في تصاعد سحب كثيفة من الدخان غطت ارجاء الشقة ، تاركاً خلفه اربعة اطفال وامراتان حال بينهم وبين الخروج بحثاً عن النجاة ، لتمتد سحب الدخان صعودا متسربه الى داخل شقة بالدور الرابع تعلوا الشقة المحترقة لتحتجز بداخلها طفلين وامرأة .

واضاف سرحان مع وصول فرق الانقاذ والاطفاء لموقع الحادث عمدت فرق الانقاذ على البحث داخل اروقت الشقة المحترقة والشقق التي تاثرت بسحب الدخان مزامنة مع اخلاء البناية، واثناء البحث عثر على اربعة اطفال بالدور الثالث داخل الشقة المحترقة اتخذوا من احد الغرف مكاناً يرونه امناً للنجاة بعد ان بدا الدخان في التسرب اليهم لتسارع فرق الانقاذ من اخلائهم عن طريق السلالم المحموله مستخدمين النوافذ ليستقبلهم الهلال الاحمر على الارض مقدما لهم الاسعافات الاوليه ،

وتابع سرحان وفي غرفة مجاورة حالت السنة اللهب وسحب الدخان من خروج امرأتان احتجزتا داخل غرفة ليسارع فرق الانقاذ في تامين منطقتهم ونقلهم مباشرة الى خارج البناية ليتلقوا العلاج من قبل الهلال الاحمر متاثرين من استنشاقهم للادخنة الناجمه عن الحريق .

واردف وفي الدور الرابع وداخل شقة تاثرت هي الاخرى بسحب الدخان المتصاعدة من الحريق الناشب بالدور الثالث احتجز بها طفلان وامرأة تم اخراجهم عن طريق فرق الانقاذ الى خارج البناية وتقديم العلاج اللازم لهم عن طريق الهلال الاحمر .

واشاد المتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة بسرعة وصول البلاغ من قبل احد المواطنين للمركز الوطني للعمليات المشتركه ومنه سرعة انتقال الفرق ووصولها بالوقت المناسب الذي ساعد بعد توفيق الله من انقاذ تسعة اشخاص كانو جميعا رهن الاحتجاز خلف سحب الدخان والسنة اللهب التي حالت بينهم وبين من كان خارج البنية في تقديم يد المساعده في انقاذهم لتصل اليهم رحمة الله على يد رجال وهبوا ارواحهم فدا للدين والمليك والوطن ليقدموا في لحظات ما اوتمنوا عليه في حماية الارواح والممتلكات اثناء حوادث الحريق والازمات .