صحة بيشة تحتفل بذووي الاحتياجات الخاصة في يومهم العالمي 2016 م

محمد بن طحيطح (صدى):

دشن سعادة محافظ محافظة بيشة الاستاذ / محمد بن سعيد بن سبرة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يقام هذا العام تحت شعار ( التنمية المستدامة للمستقبل الذي نريد ) وبحضور كل من الاستاذ / عامر بن مشاري الصعيري مدير صحة بيشة والاستاذ / نايف بن سلطان الهاجري مدير ادارة التعليم ببيشة وقد تجول المحافظ والحضور في المعرض الصحي الذي نظمتة ادارة التأهيل الطبي بصحة بيشة وبالشراكة مع ادارة التعليم ببيشة ( التربية الخاصة ) واشتمل المعرض علي نماذج وادوات ذوي الاعاقة وبعض الاجهزة التي تستخدم في التاهيل والعلاج الطبيعي . كما تم الوقوف علي جناح المرسم الحرلطلاب التربية الخاصة – عرض مفصل عن لغة برايل – كما شارك طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في عرض مسرحي نالت استحسان الحضور .. تم توجة المحافظ ومدراء الاجهزة الحكومية الي قاعة المحاضرات بمستشفي الملك عبدالله وقد بدء الحفل بالقران الكريم ثم كلمة مدير الصحة في بيشة الذي اشار فيها الي توافق شعار هذا اليوم العالمي مع رؤية المملكة 2030 وطالب بالوقوف مع هذة الشريحة الغالية وتحقيق امالهم وتطلعاتهم وذلك بمساندتهم وتشجيعهم . كما اوضح في كلمتة ان الحوداث المرورية كانت السبب الرئيسي في هذة الاعاقات وناشد بالالتزام في تطبيق الانظمة والسلامة المرورية تجنبا للاعاقة والوفيات . ثم قدم عرض مرئي لمركز التاهيل الطبي ببيشة . كما قدم عرض مرئي لنماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم يؤدون رسالتهم الوظيفية بكل اقتدار .. ثم ارتجل سعادة المحافظ بن سبرة كلمة شكر فيها القائمين علي الفعاليات وابدي سعادتة بما احتواة العرض المرئي عن مركز التأهيل ودعا الاعلاميين الي الاعلان وابراز مثل هذا الصرح الطبي التاهيلي وما يحتضنة من امكانات وخدمات وكوادر صحية ليطلع المجتمع علي الامكانات التي توفرها الدولة لخدمة وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات والافراد المشاركين في المعرض والفعاليات في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة 2016م ..