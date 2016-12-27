أمير عسيرلدى تكريمه  195 متفوقا : رعاية المتفوقين وتكريمهم واجب على الجميع

محمد بن طحيطح (صدى):

كد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير ، أن تكريم المتفوقين من أبنائنا الطلاب والطالبات ورعايتهم ، واجب علينا جميعا ، فهم نجوم المستقبل وآماله وتطلعاته .

وأضاف سموه : سعادتي لا توصف وأنا أقف اليوم بين عدد من أبنائي الطلاب المتفوقين ، الذين بذلوا جهدا مضاعفا للوصول إلى منصات التتويج ، وجعلوا من التميز والتفرد شعارا لهم .

جاء ذلك أثناء رعاية سموه لحفل تكريم أوائل المتفوقين بتعليم منطقة عسير ، على مسرح الإدارة العامة للتعليم بأبها بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان ، حيث دشن سموه عددا من المشاريع والبرامج التربوية التي أطلقتها الإدارة ،مثل برنامج ” خير خلف ” والذي يعنى برعاية أبناء الشهداء والمرابطين وأسرهم ، و برنامج ” رفق ” الذي يسعى بدوره لخفض العنف بكافة أشكاله ، إضافة لعدد من البرامج والمبادرات النوعية .

بدوره قدم آل كركمان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير، على حرصه واهتمامه الدائم لدعم جميع برامج التعليم ، ورعايته دوما للمتفوقين والموهوبين من أبنائه الطلاب .

وأضاف آل كركمان : حق لنا اليوم أن نفتخر بطلابنا المتفوقين، وكل من يقف وراء تفوقهم ،من معلمين وقادة مدارس، وأولياء أمور، مشيرا إلى أننا جميعا نحتفي اليوم بالطلاب المتفوقين الذين يعتبرون أمل المستقبل ووجهه المشرق، وبناة حضارة هذا الوطن ، وهم اليوم يحضون بدعم سموكم الكريم الذي كان دائما ملهما لنا لتحقيق أفضل ما لدينا.

وأضاف : نحن نؤمن إيمانا لا يخالطه شك، بأن هذا الوطن وقيادته يستحقون منا كل جهد وكل عطاء، حتى يكون هذا الوطن كما أراد الله له أن يكون ، وطنا يقود العالم نحو الفضيلة، والتقدم والازدهار، وسيكون بحول الله ثم بدعم قيادتنا وتكاتفنا عند مستوى تطلعاتنا

واعتبر آل كركمان هذا التميز الذي نحتفي به اليوم، ثمرة تعاون وثيق بين ثلاثة أركان هي :” الأسرة ،والطالب، والمدرسة”، ميرا إلى أن التعليم يعمل على تعزيز هذه الشراكة إيمانا بأهمية دورها .

وأردف بقوله : أهمس في آذان أبنائي الطلاب المتفوقين وأقول : التفوق طريق شاق لكنه ماتع ، وأنتم رجال المستقبل وعماده.

وفي كلمة للخريجين ألقاها عنهم الطالب مازن خالد الشهري ، أكد من خلالها أنه وجميع زملائه ، سيكونون بحول الله تعالى عند حسن ظن القيادة والوطن ، معتبرا رعاية سمو أمير عسير لهم وتكريمهم ، وسام فخر ، ومحفز لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء .

وكان سموه شهد مسيرة نحو 195 طالبا من الطلاب المكرمين ، فيما تلقى سموه درع التعليم تقديرا لسموه على رعايته المناسبة .