المعارضة السورية: لا علم لنا بوجود اتصالات مع النظام السوري

دمشق (صدى):

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله اليوم إن النظام السوري يجري محادثات مع المعارضة قبيل اجتماع أوسع نطاقاً محتمل في استانة بقازاخستان.

ولم يذكر لافروف أين تجرى المحادثات الراهنة ولم يتضح أي الجماعات المعارضة تشارك فيها.

وقالت الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية لرويترز إنها لا علم لها بالمحادثات.

وقال جورج صبرا عضو الهيئة “لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع”.

وقالت روسيا وإيران وتركيا الأسبوع الماضي إنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام بعد أن أجرت الدول الثلاث محادثات في موسكو حيث تبنت إعلانا يحدد المبادئ التي يتعين أن يتضمنها أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا وإيران وتركيا ورئيس النظام السوري بشار الأسد اتفقوا على أن تكون عاصمة قازاخستان مكاناً لمفاوضات سورية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي اليوم واتفقا على العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتحضير لمحادثات أستانة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق اليوم عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته قوله إن ممثلين عن الجيشين الروسي والتركي يجرون مشاورات مع المعارضة السورية في أنقرة بشأن كيفية إنجاح وقف محتمل لإطلاق النار على مستوى البلاد.