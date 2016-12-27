بالصور .. العتيبي ينقل تعازي القيادة لذوي الرقيب “آل خيرات”

بالصور .. العتيبي ينقل تعازي القيادة لذوي الرقيب “آل خيرات”
عادل الحربي (صدى):

قدم اللواء ركن محيا بن عطا الله العتيبي قائد حرس الحدود بمنطقة جازان تعازي القيادة الرشيدة ومنسوبي حرس الحدود في وكيل رقيب نايف بن عبدالإله آل خيرات من منسوبي حرس الحدود .

وقدم اللواء العتيبي تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد بمنزلهم بمحافظة صامطة يرافقه عدد من القيادات والضباط، حيث كان في استقباله عريفة أشراف آل خيرات الشيخ محمد أحمد آل خيرات والشيخ محمد حمود آل خيرات رئيس محكمة صامطة المتقاعد والشيخ أحمد حمود حسن آل خيرات مساعد مدير عام الشؤون الصحية سابقاً والحسن آل خيرات رئيس نادي جازان الأدبي ووالد وأعمام الفقيد وإخوانه وجمع من أبناء الأسرة.

يذكر أن الرقيب خيرات له ثلاثة أبناء عبدالإله 10 سنوات وآلاء ثلاث سنوات وميلا سنتان و وافته المنية بعد تعرضه لنوبة قلبية أثناء تأدية عمله.

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