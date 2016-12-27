“الساعدي” يختتم بطوله الصالات لكرة القدم (صور)

اضم (صدى):

ضمن بطولة مكتب التعليم بمحافظة اضم للصالات لكرة القدم والتي اقيمت تحت رعاية لجنة التنميه الاجتماعيه الأهلية بمحافظة أضم تحت شعار “جنودنا البواسل كلنا فخر بكم”و بحضور مدير مكتب التعليم بأضم الاستاذ نورمسعود المالكي ورئيس لجنة التنميه الاجتماعيه الأهلية بمحافظة أضم الاستاذ عابد عبيد العزيزي اختتمت صباح هذا اليوم المرحله النهائيه من البطوله حيث جمعت المباراة الاولى على كاس الشهيد عابد عيدان المالكي مدرسة ابن كثيرالابتدائيه ومدرسة خالد بن الوليد وانتهت بفوز مدرسة خالد بن الوليد بكاس البطوله وحصل على جائزة افضل لاعب وليد بريك من مدرسة ابن كثير و التقى في المباراة الثانيه وعلى كاس الشهيد حسن حوذان العدواني مدرسة الرازي المتوسطه ومدرسة زيد بن الحارثه وانتهت بفوز مدرسة الرازي بكاس البطوله وحصل على جائزة افضل لاعب متعب بلم من مدرسة الرازي المتوسطه وفي المباراة الثالثه على كاس الشهيد حمود الرقيعي التقت ثانوية سعود الفيصل و ثانويه علي بن ابي طالب وانتهت بفوز ثانوية علي بن ابي طالب بكاس البطولة وحصل على جائزة افضل لاعب طاهر عابد من مدرسة علي بن ابي طالب وبعد انتهاء المباريات قام مدير مكتب التعليم ورئيس لجنة التنمية الاجتماعيه بأضم بتكريم المشاركين والمنظمين والداعمين والمدارس الفائزة .كما شكروا رئيس قسم التربية البدنيه بالمكتب الاستاذ بريك المالكي وزملائه المعلمين على جهودهم طيلة ايام البطولة.