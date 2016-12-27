أمانة عسير تغلق وتنذر 383 محلا مخالفا.. وتتلف 427 مادة فاسدة خلال أسبوعين

محمد طحيطح (صدى):

شنت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير، أكثر من 1900 جولة ميدانية بمدينة أبها، خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن إغلاق 37 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية وإنذار ما يزيد على 347 محلا تجاريا لديه مخالفات صحية، وإتلاف 427 مواد منتهية الصلاحية شملت بطاطس وذرة وغيرها و 142 كرتون بيض غير صالح للاستعمال الآدمي.

وأشار “عبد العزيز الرمثي” مدير عام الرخص والرقابة الشاملة، إلى مضاعفة الجولات، وتطبيق اللوائح الجزائية بحق كل مخالف لضمان ما يقدم للمستهلك بأنه صحي وصالح للاستهلاك الآدمي وغير ضار، مطالبا المواطنين والمقيمين بالاتصال على طوارئ الأمانة 940 حال وجود مخالفات أو ملاحظات.