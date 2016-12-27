تركيا تشكك في فيديو يُظهر إعدام جنديين تركيين بثه”داعش”

انقرة (صدى):

قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي اليوم إن تركيا ليس لديها معلومات مؤكدة فيما يتعلق بفيديو منسوب لتنظيم داعش من سورية يُظهر إعدام جنديين تركيين مخطوفين.

وكان قورتولموش يشير بذلك إلى فيديو بُث الأسبوع الماضي تردد أنه يصور إعدام جنديين تركيين أسيرين حرقاً وذلك حسبما ذكرت مجموعة سايت المتخصصة في متابعة مواقع المتشددين على الإنترنت ومقرها في الولايات المتحدة.

وقال أيضا قورتولموش خلال مؤتمر صحفي عادي في أنقرة إن الحكومة لم تتخذ قراراً فيما يتعلق باحتمال مد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو.