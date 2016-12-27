يايا توريه:العب كرة القدم كطفل صغير

يايا توريه:العب كرة القدم كطفل صغير
محمود أحمد (صدى):

عبر يايا توريه لاعب وسط فريق مانشستر سيتي عن سعادته باللقب تحت قيادة المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.
وقال اللاعب الدولي الإيفواري في تصريحات صحفية :”ألعب كرة القدم كطفل صغير تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا”.
وتابع :”” انا معتاد علي تحقيق الفوز بالألقاب والمشاركة وأنا اسعي دائما لتحقيق الأفضل داخل الملعب” .
وسجل توريه هدفا لفريقه في ثلاثية هال سيتي بالأمس في لقاء الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.




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