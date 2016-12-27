يايا توريه:العب كرة القدم كطفل صغير

محمود أحمد (صدى):
عبر يايا توريه لاعب وسط فريق مانشستر سيتي عن سعادته باللقب تحت قيادة المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.
عبر يايا توريه لاعب وسط فريق مانشستر سيتي عن سعادته باللقب تحت قيادة المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.
وقال اللاعب الدولي الإيفواري في تصريحات صحفية :”ألعب كرة القدم كطفل صغير تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا”.
وتابع :”” انا معتاد علي تحقيق الفوز بالألقاب والمشاركة وأنا اسعي دائما لتحقيق الأفضل داخل الملعب” .
وسجل توريه هدفا لفريقه في ثلاثية هال سيتي بالأمس في لقاء الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.