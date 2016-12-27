أمانة مكة تزيل المباني العشوائية.. وتطالب الجهات المعنية بمراجعة أوضاعها

نايف السالم (صدى):

بدأت أمانة العاصمة المقدسة، في مشروع تحسين الواجهة البصرية في أحياء مكة المكرمة، وإزالة كل ما يشوه المظهر العام للمدينة، خصوصًا في المنطقة المركزية.

وطالب المهندس “خالد بن محمد الهيج” وكيل أمانة العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع، الجهات الرسمية المعنية بمراجعة أوضاع مقراتها الخارجية ، لأن الأمانة ستنفذ حملة لإزالة الكبائن المستخدمة من قبل الأمانة وبعض الجهات الحكومية الأخرى والمنتشرة بشكل عشوائي في بعض الأحياء وتحت الجسور، بطريقة مسيئة للمنظر العام، والاستعاضة عنها بمبانى على مستوى حضاري راقٍ وبتصاميم مميزة ووفق الاحتياج”.

وأشار المهندس “هشام بن عبد الرحمن شلي” مدير عام الحدائق وعمارة البيئة، إلى أن الحملة ستشمل في مرحلتها الأولى عددًا من المواقع في المنطقة المركزية بالتعاون مع البلديات الفرعية بلدية الغزة والعزيزية وأجياد والمسفلة، وستشمل جميع أحياء مكة المكرمة في المراحل اللاحقة.