الكشف عن حكام الجولة 15 من دوري جميل

محمود أحمد (صدى):
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكما الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكما الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.
وجاء اسماء الحكام كالتالي ..
النصر مع الاتفاق : حكام أجانب
الفيصلي والقادسية تركي الخضير ويعاونه محمد الشهري وعيسى الخيبري
الشباب مع الباطن: مشاري المشاري مساء الجمعة ويساعده ماجد الناصر وعمر الجمل.
الوحدة والرائد: فيصل البلوي ويعاونه عشام الرفاعي ومحمد العرمطي.
الهلال والتعاون:خالد الطريس، ويساعده عبدالله الشلوي وياسر السلطان.
الأهلي والفتح :سلطان الحربي ويعاونه بدر الشمراني وعبدالرحيم الشمري.
• الاتحاد والخليج : عبدالرحمن الشهري ويساعده عبدالعزيز الاسمري وفيصل القحطاني.