الكشف عن حكام الجولة 15 من دوري جميل

محمود أحمد (صدى):

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكما الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.

وجاء اسماء الحكام كالتالي ..

النصر مع الاتفاق : حكام أجانب

الفيصلي والقادسية تركي الخضير ويعاونه محمد الشهري وعيسى الخيبري

الشباب مع الباطن: مشاري المشاري مساء الجمعة ويساعده ماجد الناصر وعمر الجمل.

الوحدة والرائد: فيصل البلوي ويعاونه عشام الرفاعي ومحمد العرمطي.

الهلال والتعاون:خالد الطريس، ويساعده عبدالله الشلوي وياسر السلطان.

الأهلي والفتح :سلطان الحربي ويعاونه بدر الشمراني وعبدالرحيم الشمري.

• الاتحاد والخليج : عبدالرحمن الشهري ويساعده عبدالعزيز الاسمري وفيصل القحطاني.