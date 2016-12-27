الكشف عن حكام الجولة 15 من دوري جميل

الكشف عن حكام الجولة 15 من دوري جميل
محمود أحمد (صدى):

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكما الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.
وجاء اسماء الحكام كالتالي ..
النصر مع الاتفاق : حكام أجانب
الفيصلي والقادسية تركي الخضير ويعاونه محمد الشهري وعيسى الخيبري
الشباب مع الباطن: مشاري المشاري مساء الجمعة ويساعده ماجد الناصر وعمر الجمل.
الوحدة والرائد: فيصل البلوي ويعاونه عشام الرفاعي ومحمد العرمطي.
الهلال والتعاون:خالد الطريس، ويساعده عبدالله الشلوي وياسر السلطان.
الأهلي والفتح :سلطان الحربي ويعاونه بدر الشمراني وعبدالرحيم الشمري.
• الاتحاد والخليج : عبدالرحمن الشهري ويساعده عبدالعزيز الاسمري وفيصل القحطاني.




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