دراسة أمريكية : تدخين بضعة سجائر يوميا يزيد من خطر الوفاة

واشنطن (صدى):

أكدت دراسة أجريت مؤخرا في الولايات المتحدة أن تدخين حتى ولو عدد قليل من السجائر يوميا يزيد خطر الوفاة المبكرة.

وتظهر البيانات أنه بإمكان المدخنين زيادة العمر المتوقع إذا أٌقلعوا عن عادتهم مبكرا قدر المستطاع.

ولكن كيف يمكن حقا النجاح في تحقيق هذا الإنجاز؟ مبدئيا، تقول جابريله بارتش من المركز الألماني لقضايا الإدمان إنه يتعين على المدخن الإقلاع عن التدخين خلال فترة خالية من الضغط النفسي.

وتضيف بارتش: “أي شخص لديه مشاكل مع الشريك أو في الوظيفة سوف يجد الأمر أكثر صعوبة للابتعاد عن السجائر إلى الأبد”.

وبمجرد اتخاذ القرار من المنطقي الإقلاع عن التدخين تماما.

وتشير الخبيرة إلى أن ” كل سيجارة زائدة سوف تعمق ذاكرة الإدمان”.

وللحيلولة دون أي دعوة غير مرحب بها للتدخين، يفضل إبلاغ الأصدقاء والعائلة بقرارك والطلب من المدخنين منهم الاحجام عن التدخين في حضورك.

وستمر يوميا بمواقف كنت في السابق لتسارع إلى السجائر فيها. ولكن من المهم أن تعلم أن الإغراء سوف ينتهي. وتشدد بارتش على أن: ” الاشتياق لسيجارة يستمر في المتوسط ثلاث دقائق فقط”.

والفكرة هي اجتياز هذه الفترة، على سبيل المثال، بوسيلة إلهاء.

وتوصي بارتش بتشغيل الراديو وإحصاء كلمات معينة مثل كم مرة قال المذيع كلمة “أنا ” أو “هو”.

وقالت: ” العد وسيلة إلهاء جيدة أيضا: فيمكنك أخذ الرقم 113 مثلا وبدء العد إلى الوراء بالأرقام المصاحبة للرقم سبعة حتى تصل إلى الصفر”.

مبدئيا عند الإقلاع عن التدخين تحتاج إلى التخلص من نوعين من الإدمان، أحدهما نفسي والأخر جسدي.

فإذا كنت تخشى ألا تتمكن من التغلب عليهما في وقت واحد، يجب أن تبدأ باستخدام رقع النيكوتين.

وتقول بارتش: ” غير أنه يجب قطعا استخدام هذه (الرقع) لأسابيع قليلة … فرقع النيكوتين تجعل المدخن السابق مدمن من الناحية الجسدية “.