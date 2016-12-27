فيسبوك يكشف عن أكثر الدول تجسسا على مواطنيها

واشنطن (صدى):

كشف تقرير الشفافية الذي تصدره فيس بوك مرتين كل عام أنه خلال عام 2016 قدمت الحكومات في جميع أنحاء العالم، مزيدا من الطلبات للحصول على بيانات مستخدمي فيس بوك، وعلى الرغم من أن هذه الفترة شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية، إلا أن عدد الطلبات الخاصة بوقف حسابات بعينها تراجع عن العام الماضي.

ووفقا لموقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم، ارتفعت طلبات الحصول على البيانات بنسبة 27% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2016، إذ وصلت إلى 59 ألفا و229 طلبا بعد أن كانت 46 ألفا و710 فقط، مقارنة بالنصف الأول من 2015، ونصف الطلبات التي تم تقديمها خلال تلك الفترة طلبت فيها الحكومات عدم إخطار المستخدمين بها.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول كأكبر دولة تطالب فيس بوك بتوفير بيانات عن مستخدميها، بعدد طلبات وصل إلى 23,854،ومن أهم الدول التي قدمت عدد طلبات كبير كانت المملكة المتحدة بـ 4,738 طلبا، وهناك دول أخرى لم تقدم أي طلبات لفيسبوك خلال تلك الفترة مثل روسيا.

وعلى النقيض الآخر، شهد فيس بوك انخفاضا حادا في الطلبات الخاصة بفرض قيود على محتوى الشبكة الاجتماعية، إذ انخفض عدد الطلبات الخاصة بإزالة العناصر التي تنتهك القانون المحلى بنسبة 83% من 55 ألفا و829 طلب إلى 9 آلاف و633. وقالت شركة فيس بوك، إنها تلقت 3 آلاف و16 طلب طوارئ، إذ ساهمت الشركة في تقديم المعلومات التي تساعد الحكومات على تنفيذ القانون إذا كان الأمر ينطوي على خطر وشيك.

وأوضح نائب رئيس فيسبوك Chris Sonderby في بيان حديث، أن فيس بوك يدرس كل طلب تقدمه الحكومات المختلفة، ويقرر إذا كان سيستجيب أم لا، وهذا يتم وفقا لعدد من القواعد والشروط الأساسية التي يجب توافرها. وأشار إلى أن الشركة لا توفر ما هو معروف “بالأبواب الخلفية” أي الوصول المباشر إلى المعلومات الخاصة بالمستخدمين، وأن الشركة ستستمر في العمل مع الشركاء في الصناعة والمجتمع المدني لدفع الحكومات في جميع أنحاء العالم لإصلاح المراقبة بطريقة تحمى سلامة وأمن مواطنيها مع احترام حقوقهم وحرياتهم.

الدول الأكثر طلبا لبيانات مستخدمي فيس بوك: الولايات المتحدة الأمريكية 23,854 طلب – الهند 6,324 طلب – المملكة المتحدة 5,469 طلب- فرنسا 3,763 طلبا – ألمانيا 3,695 طلبا – إيطاليا 1,913 طلبا – البرازيل 1,751 طلبا – كندا 1,004 طلبات – تركيا 993 طلبا – بولندا 991 طلبا.

الدول الأكثر فرضا للرقابة على المحتوى: فرنسا 2,213 طلبا – الهند 2,034 طلبا – ألمانيا 1,093 طلبا – البرازيل 1,019 طلبا – إسرائيل 962 طلبا – أستراليا 940 طلبا – تركيا 861 طلبا – المملكة المتحدة 284 طلبا – روسيا 130 طلبا – كوريا الجنوبية 56 طلبا.