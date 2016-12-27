بالصور .. تجاوبا مع صدى تغطية محافظة غامد الزناد بخدمة الألياف البصرية 4G

مستور زغبي (صدى):

استجابت الجهات المعنية، لما نشرته “صدى” عن معاناة أهالي محافظة غامد الزناد، من شبكات الانترنت، وعجز شركات الاتصالات stc عن مواكبة المتطلبات وسد تلك الاحتياجات، وبعد اطلاق هاشتاق تحت عنوان #نطالب -بشبكة -4g – بغامد الزناد، لمطالبهم بإضافة الجيل الرابع.

وبدأت الجهات المعنية لشركة sts أعمال المشروع لإضافة الجيل الرابع في برج الـ stc في محافظة غامد الزناد، بحفر وتمديد مواسير وسحب كوابل بدأً من البرج الى نمرة.

وقال مصدر، بأن أهالى غامد الزناد سينعمون خلال شهرين بخدمة الألياف البصرية 4G.

وبسبب أعمال الحفر تم إنقاع الشبكة عن أهالي المحافظة من حوالي الساعة التاسعه وحتى أذان الظهر

وكانت “صدى”، قد نشرت في وقت سابق، معاناة محافظة غامد الزناد التابعة للباحة، وافتقارها شبكة الجيل الرابع “4 g”، رغم ظهور شبكة 5g، مما تسبب في معاناة الأهالي من سرعة شبكات الانترنت في الوقت الذي أصبح العالم فيه شديد التعلق بالإنترنت ويستخدم في الهواتف الذكية والسيارات والمنازل وكل هذا يحتاج إلى سرعة متزايدة إلا أن شركات الاتصالات stc تقف عاجزة عن مواكبة المتطلبات وسد تلك الاحتياجات.

وكان أهالي محافظة غامد الزناد قد أكدوا أن شبكة الإنترنت منعدمة للغاية متسائلين عن النقص حتي تعمل شبكة ال4g ,وسخر أحدهم ” لايوجد شبكة حتى نطالب بوجود ال 4g ، حيث أن شركة الاتصالات مجرد اسما فقط ، حيث أصبح الذهاب إلى إدارة حكومية أسهل من الذهاب الىstc والمطالبة بتحسين الانترنت .

واضافوا انهم بصدد إطلاق اليوم هاشتاق تحت عنوان #نطالب -بشبكة -4g – بغامد الزناد ، مؤكدين أنهم سيعرضوا مطالبهم من خلال الهاشتاق حتي تستجيب الجهات المعنية