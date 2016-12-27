العدل توجه تعميما بعدم إفراغ صكوك التملك الإ بخطاب موقع من الوزير

عادل الحربي (صدى):

وجهت وزارة العدل توجيهات كافة كتابات العدل، بعدم قبول أي مكاتبات ترد لها بشأن إفراغ صكوك التملك إلا بموجب خطاب موقع من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وذلك بعدما تلاحظ صدور مكاتبات ترد لكتابات العدل مباشرة، من غير عرضها على الوزارة، وقيام كتابات العدل بالاعتماد عليها في الإفراغ.

وأكد الدكتور “وليد الصمعاني” وزير العدل، أن رئيس كتابة العدل سيكون مسؤولاً مباشراً حول إحالة أي توجيه يرد لكتابة العدل يخالف هذه التعليمات، مشيرا إلى أن أي إفراغ يتم بلا توجيه مكتوب موقع منه لصكوك التملك سيكون محل المسائلة والتحقيق، وذلك لمن أصدر التوجيه ولمن قام بالاعتماد عليه في الإفراغ.