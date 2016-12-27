هيئة المهندسين بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة لرجال البكالوريوس

طلال الغامدي (صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال لحملة شهادة البكالوريوس، بمسمي “مدير إدارة المرور، ومدرب سقالة، ومهندس قسم، ومهندس موقع”، للعمل بشركة محجوب في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، حتى 25/2/2017م.

للتقديم ومعرفة شروط وتفاصيل الوظائف اضغط على الرابط التالي :

http://careers.saudieng.sa/ar/job-search-results/