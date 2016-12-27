بالصور..انطلاق قافلة ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء مناسك العمرة على نفقة خادم الحرمين

عمان (صدى):

على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبإشراف السفارة السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية إنطلقت قافلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء مناسك العمرة و ذلك بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية في اربد والمركز التعليمي الطبي .

كما تقوم حكومة المملكة العربية السعودية في الاراضي المقدسة بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتمرين وقاصدي البيت الحرام ايماناً منها باهمية خدمة ضيوف الرحمن .

وكما تتمنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الاردنية الهاشمية صاحب السمو الامير خالد بن فيصل بن تركي ال سعود للمعتمرين الكرام العودة لبلادهم سالمين غانمين محملين بكامل الأجر والمثوبه ، حيث أشار بأن حكومة المملكة السعودية والسفارة في عمان التمست أهمية المساهمة في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء هذه الفريضة بكل يسر وسهولة .