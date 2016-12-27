مركز “جونز هوبكنز أرامكو” الطبي يعلن عن وظائف شاغرة للصيادلة

خالد الغامدي (صدى):

أعلن مركز “جونز هوبكنز أرامكو” الطبي، عن توفر وظائف طبية، بفروع المركز في كلٍ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق، بمسمي “صيدلي أول، وصيدلي سريري”.

وأوضح المركز أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم.

للتقديم ومعرفة شروط الوظائف اضغط على الرابط التالي :

https://career4.successfactors.com/career?company=C0020793505P&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=989SyQw7D9TI4grDijBRikgodJM%3D