بالفيديو..” القرموطي” يظهر مرتديا بطانية على الهواء !!

حمادة احمد (صدى):
ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي، مرتدياً “بطانية”، على الهواء،وذلك تضامنا مع الذين يعانون في جو الشتاء القارس ، ومن يعيشون بلا مأوى في الشارع،
وقال القرموطي، خلال برنامجه المذاع على فضائية “العاصمة 2” المصرية، لابد من تدشين مبادراة لمساعدة المحتاجين، ومدهم بـالبطاطين، خلال فصل الشتاء، تحت اسم “الناس لبعضيها”.
وأوضح الإعلامي المصري، أنه يتوجب على أي مواطن يمتلك بطانية ولا يستخدمها فليتبرع بها لمن يعيش بلا مأوى في الشارع.
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7 تعليقات
هههههههه خبل هالمذيع يعني ماراح يفهمون كلامك الا اذا لفيت حالك بالبطانية
😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳
هههههههههههه ما قصر عبر بطريقته الخاصه ،،
أنا بطلع وأنا متحضن دفااااية😎♨
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اسمع يلا ي أرموطي ، بطل ياد الحركات ديت..
خلاص بح لا رز بكة ولا ابو سيوف ولا شعلان حتى !
آه بالمنسبه هو فريد الغطريفي يأربلك ياد؟
طيب وزع انت عليهم والله يجزاك خير 😃
😃