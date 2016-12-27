  • نشر : 2016/12/27 - 4:11 م
  • 1٬773 مشاهدة
  • 7 تعليق
  • منوعات

بالفيديو..” القرموطي” يظهر مرتديا بطانية على الهواء !!

بالفيديو..” القرموطي” يظهر مرتديا بطانية على الهواء !!
حمادة احمد (صدى):

ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي، مرتدياً “بطانية”، على الهواء،وذلك تضامنا مع الذين يعانون في جو الشتاء القارس ، ومن يعيشون بلا مأوى في الشارع،

وقال القرموطي، خلال برنامجه المذاع على فضائية “العاصمة 2” المصرية، لابد من تدشين مبادراة لمساعدة المحتاجين، ومدهم بـالبطاطين، خلال فصل الشتاء، تحت اسم “الناس لبعضيها”.

وأوضح الإعلامي المصري، أنه يتوجب على أي مواطن يمتلك بطانية ولا يستخدمها فليتبرع بها لمن يعيش بلا مأوى في الشارع.

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7 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9894 ] 27/12/2016 في
    رد
    1

    هههههههه خبل هالمذيع يعني ماراح يفهمون كلامك الا اذا لفيت حالك بالبطانية

  2. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11315 ] 27/12/2016 في
    رد
    2

    😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9144 ] 27/12/2016 في
    رد
    3

    هههههههههههه ما قصر عبر بطريقته الخاصه ،،

  4. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11229 ] 27/12/2016 في
    رد
    4

    أنا بطلع وأنا متحضن دفااااية😎♨
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  5. بن حرب-مكة [ عدد التعليقات: 4 ] 27/12/2016 في
    رد
    5

    اسمع يلا ي أرموطي ، بطل ياد الحركات ديت..
    خلاص بح لا رز بكة ولا ابو سيوف ولا شعلان حتى !
    آه بالمنسبه هو فريد الغطريفي يأربلك ياد؟

  6. فوفو20 [ عدد التعليقات: 4833 ] 27/12/2016 في
    رد
    6

    طيب وزع انت عليهم والله يجزاك خير 😃

  7. ابوفهد الحبلاني العنزي [ عدد التعليقات: 565 ] 27/12/2016 في
    رد
    7

    😃


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