بالفيديو..” القرموطي” يظهر مرتديا بطانية على الهواء !!

حمادة احمد (صدى):

ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي، مرتدياً “بطانية”، على الهواء،وذلك تضامنا مع الذين يعانون في جو الشتاء القارس ، ومن يعيشون بلا مأوى في الشارع،

وقال القرموطي، خلال برنامجه المذاع على فضائية “العاصمة 2” المصرية، لابد من تدشين مبادراة لمساعدة المحتاجين، ومدهم بـالبطاطين، خلال فصل الشتاء، تحت اسم “الناس لبعضيها”.

وأوضح الإعلامي المصري، أنه يتوجب على أي مواطن يمتلك بطانية ولا يستخدمها فليتبرع بها لمن يعيش بلا مأوى في الشارع.

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