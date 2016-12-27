عميد أسرة “الجيراني” يتهم جهات خارجية باختطاف القاضي .. وينفي التواصل مع الجناة

خالد الغامدي (صدى):

أكد “أحمد الجيراني” عميد أسرة القاضي المختطف بدائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف” محمد الجيراني” على ثقتة الأسرة في تعامل الجهات الأمنية مع القضية، مشيرا إلى أن عصابة خارجية وراء اختطاف القاضي، مبديا تفاؤل أسرته بعودته سالما.

ونفي “الجيراني”، ما تردد مؤخرا عن تواصل الأسرة مع الخاطفين، مؤكدا أن مثل تلك الشائعات التى تثار على مواقع التواصل قد أرهقت الأسرة، بحسب سبق.

وكان القاضي “محمد الجيراني” قد اختطف من أمام منزله بجزيرة تاروت بالقطيف، وتم اقتياده لمكان غير معلوم، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لسرعة القبض على الخاطفين.