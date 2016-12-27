  • نشر : 2016/12/27 - 4:01 م
  • 3٬886 مشاهدة
  • 22 تعليق
  • منوعات

بالفيديو ..عروس مغربية تستفز الفتيات على الإنترنت..بهذا التصرف!

بالفيديو ..عروس مغربية تستفز الفتيات على الإنترنت..بهذا التصرف!
مليكة فؤاد (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول عل مواقع التواصل الاجتماعي،  لعروس مغربية وهي تقوم بارتداء “شبكة” قدمها لها عريسها، حيث وصف رواد الإنترنت الشبكة بأنها “خيالية”.

اظهرالفيديو العريس يساعد عروسه على ارتداء الشبكة باهظة الثمن، والتي أهداها لها عريسها بمناسبة زواجهما، وهو الأمر الذي استفز رواد مواقع التواصل خاصة الفتيات.

اثارت الشبكة الجدل ، حيث أنها مكونة من قطع ذهبية ذات أحجام كبيرة للغاية، وارتدتها العروس وسط تهنئة المحيطين بها.

https://




22 تعليق


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9894 ] 27/12/2016 في
    رد
    1

    هذا المقطع قديم والعرسان اكراد من العراق

  2. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1513 ] 27/12/2016 في
    رد
    2

    بيجيها عين تطيرها
    ماأدري الواحد يدور على المشاكل والمشاكل بعيدة عنه

  3. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11315 ] 27/12/2016 في
    رد
    3

    مبروك

  4. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11315 ] 27/12/2016 في
    رد
    4

    وع كذا عفاشه حالات تكون كل طقم وحده

  5. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6400 ] 27/12/2016 في
    رد
    5

    صدقتي يانوال حريم العراق هم حقين الذهب .

  6. جابر عثرات الكرام [ عدد التعليقات: 18 ] 27/12/2016 في
    رد
    6

    رايحة تحارب هي تلبس الدروع

  7. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9144 ] 27/12/2016 في
    رد
    7

    تبذير ع الفاضي !! ترى البساطه نصف الجمال 😎

  8. Sniper [ عدد التعليقات: 1526 ] 27/12/2016 في
    رد
    8

    حرر الرد

  9. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 405 ] 27/12/2016 في
    رد
    9

    هذا زواج والا ايداع بنكي ههههه بالتوفيق والله يحفظهم

  10. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1923 ] 27/12/2016 في
    رد
    10

    هذا ماهم بالمغرب 🤔🤔

    وبعدين وين الاستفزاز ناس فرحانة بزواج بنتهم وولدهم وعندهم خير اذا ما فرحوا بالليلة هذي متى يفرحون
    والذهب زينة للبنت وخاصة بليلة زواجها ومن حقها تفرح ماهو استفزاز ولا شيء اللي استفزه هذا المنظر هذا حاسد اعوذ بالله والدنيا فيها الغني والفقير والمتوسط الحال وكلن يعيش حياته على حسب حاله الله يوفقهم

  11. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7880 ] 27/12/2016 في
    رد
    11

    الامر عادي جدا ولا فيه استفزاز ولا غيره

  12. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11229 ] 27/12/2016 في
    رد
    12

    العرااااقياااات جماااااال طاااااغي😍😍😍
    ومهما عطيتهن ماوفيت ربع جماااالهن
    😘😘😘😘😘😘

  13. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا [ عدد التعليقات: 94 ] 27/12/2016 في
    رد
    13

    إعطاء الذهب لا يسمى تبذيرا لأنه مال يدخر وما أجمل أن يعطي الزوج زوجته المهر كله ذهبا حتى لو بلغ ملايين إم كان الزوج غنيا كريما ..لأن الغني لن ينقصه مليون أو عشرة ملايين ولكن المشكلة أن يكون تبذير بالأكل والهياط بشي يطير بالهواء من ملحقات الحفلة وغيرها .

  14. فوفو20 [ عدد التعليقات: 4833 ] 27/12/2016 في
    رد
    14

    وين الاستفزاز هذا فرح أو زواج وهذا شيء طبيعي بالمناسبات هذي فيه زواج بدون ذهب انا عن نفسي ما قد رحت زواج والا فيه ذهب للعروس يلبسونها أو هدايا تتقدم لها من قرايبها ليلة فرح تراها

  15. ابو فرح [ عدد التعليقات: 116 ] 27/12/2016 في
    رد
    15

    صح كلامك بأنوال انا قد شفته من زمان بس صدي مدري من فين تجيب الأخبار هاذي

  16. صداوي [ عدد التعليقات: 531 ] 27/12/2016 في
    رد
    16

    قدييييييييييييييييييييم من 10 سنوات

  17. جنوبيه 💖 [ عدد التعليقات: 30 ] 28/12/2016 في
    رد
    17

    الامر استفز رواد مواقع التواصل وشعليكم منها الله يرزقنا بس..

    اااا

  18. جنوبيه 💖 [ عدد التعليقات: 30 ] 28/12/2016 في
    رد
    18

    الامر استفز رواد مواقع التواصل وشعليكم منها الله يرزقنا بس..

    اااا

  19. جنوبيه 💖 [ عدد التعليقات: 30 ] 28/12/2016 في
    رد
    19

    الامر استفز رواد مواقع التواصل وشعليكم منها الله يرزقنا بس..

    اااا

  20. جنوبيه 💖 [ عدد التعليقات: 30 ] 28/12/2016 في
    رد
    20

    اللي عطاها بالملعقه يعطينا بالكريك!استغفر الله ههههههههه

  21. ناقده ومتابعه💕💕 [ عدد التعليقات: 1462 ] 28/12/2016 في
    رد
    21

    وين الاستفزاز بالموضوع..؟!!! الحمدلله والشكرلله ..

  22. سلمان [ عدد التعليقات: 410 ] 28/12/2016 في
    رد
    22

    العروس اذا لبست الذهب بالليلة هذي متى تلبسه هذا حقها وفرحها من حقها تفرح ما فيه استفزاز


اترك تعليق