بالفيديو ..عروس مغربية تستفز الفتيات على الإنترنت..بهذا التصرف!

مليكة فؤاد (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول عل مواقع التواصل الاجتماعي، لعروس مغربية وهي تقوم بارتداء “شبكة” قدمها لها عريسها، حيث وصف رواد الإنترنت الشبكة بأنها “خيالية”.

اظهرالفيديو العريس يساعد عروسه على ارتداء الشبكة باهظة الثمن، والتي أهداها لها عريسها بمناسبة زواجهما، وهو الأمر الذي استفز رواد مواقع التواصل خاصة الفتيات.

اثارت الشبكة الجدل ، حيث أنها مكونة من قطع ذهبية ذات أحجام كبيرة للغاية، وارتدتها العروس وسط تهنئة المحيطين بها.

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