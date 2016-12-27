بالفيديو ..عروس مغربية تستفز الفتيات على الإنترنت..بهذا التصرف!

مليكة فؤاد (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول عل مواقع التواصل الاجتماعي، لعروس مغربية وهي تقوم بارتداء “شبكة” قدمها لها عريسها، حيث وصف رواد الإنترنت الشبكة بأنها “خيالية”.
اظهرالفيديو العريس يساعد عروسه على ارتداء الشبكة باهظة الثمن، والتي أهداها لها عريسها بمناسبة زواجهما، وهو الأمر الذي استفز رواد مواقع التواصل خاصة الفتيات.
اثارت الشبكة الجدل ، حيث أنها مكونة من قطع ذهبية ذات أحجام كبيرة للغاية، وارتدتها العروس وسط تهنئة المحيطين بها.
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22 تعليق
هذا المقطع قديم والعرسان اكراد من العراق
بيجيها عين تطيرها
ماأدري الواحد يدور على المشاكل والمشاكل بعيدة عنه
مبروك
وع كذا عفاشه حالات تكون كل طقم وحده
صدقتي يانوال حريم العراق هم حقين الذهب .
رايحة تحارب هي تلبس الدروع
تبذير ع الفاضي !! ترى البساطه نصف الجمال 😎
حرر الرد
هذا زواج والا ايداع بنكي ههههه بالتوفيق والله يحفظهم
هذا ماهم بالمغرب 🤔🤔
وبعدين وين الاستفزاز ناس فرحانة بزواج بنتهم وولدهم وعندهم خير اذا ما فرحوا بالليلة هذي متى يفرحون
والذهب زينة للبنت وخاصة بليلة زواجها ومن حقها تفرح ماهو استفزاز ولا شيء اللي استفزه هذا المنظر هذا حاسد اعوذ بالله والدنيا فيها الغني والفقير والمتوسط الحال وكلن يعيش حياته على حسب حاله الله يوفقهم
الامر عادي جدا ولا فيه استفزاز ولا غيره
العرااااقياااات جماااااال طاااااغي😍😍😍
ومهما عطيتهن ماوفيت ربع جماااالهن
😘😘😘😘😘😘
إعطاء الذهب لا يسمى تبذيرا لأنه مال يدخر وما أجمل أن يعطي الزوج زوجته المهر كله ذهبا حتى لو بلغ ملايين إم كان الزوج غنيا كريما ..لأن الغني لن ينقصه مليون أو عشرة ملايين ولكن المشكلة أن يكون تبذير بالأكل والهياط بشي يطير بالهواء من ملحقات الحفلة وغيرها .
وين الاستفزاز هذا فرح أو زواج وهذا شيء طبيعي بالمناسبات هذي فيه زواج بدون ذهب انا عن نفسي ما قد رحت زواج والا فيه ذهب للعروس يلبسونها أو هدايا تتقدم لها من قرايبها ليلة فرح تراها
صح كلامك بأنوال انا قد شفته من زمان بس صدي مدري من فين تجيب الأخبار هاذي
قدييييييييييييييييييييم من 10 سنوات
الامر استفز رواد مواقع التواصل وشعليكم منها الله يرزقنا بس..
اااا
الامر استفز رواد مواقع التواصل وشعليكم منها الله يرزقنا بس..
اااا
الامر استفز رواد مواقع التواصل وشعليكم منها الله يرزقنا بس..
اااا
اللي عطاها بالملعقه يعطينا بالكريك!استغفر الله ههههههههه
وين الاستفزاز بالموضوع..؟!!! الحمدلله والشكرلله ..
العروس اذا لبست الذهب بالليلة هذي متى تلبسه هذا حقها وفرحها من حقها تفرح ما فيه استفزاز