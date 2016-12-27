وقف دعوتها تكرم 284فائزة بمسابقة حروف النور .

عادل الحربي (صدى):

كرم القسم النسائي بمؤسسة وقف دعوتها مؤخرا الفائزات في مسابقة حروف النور العالمية لعام 1437 هـ بالتعاون مع مجموعة النفوس التواقة في مدارس التربية النموذجية ” قاعة الشيخ محمد الخضير” .

حيث بلغ عدد المشاركات فيها 2578 فائزة داخل المملكة من 30 مدينة و10 محافظات، و385 مشاركة خارج المملكة من 60 دولة، بما مجموعه 2972 مشاركة ، وكان عدد الفائزات لعام 1437هـ 284 فائزة.

وأوضحت مديرة مؤسسة وقف دعوتها مريم الحسين أن الإنسان المسلم بحاجة دائمة للقرآن، ولا بد من جعله منهجًا لحياتنا، وقدمت شكرها وامتنانها لرعاة الحفل، كما أثنت على الجهد المبذول من مجموعة النفوس التواقة.

من جانبها اشادت مديرة مجموعة النفوس التواقة فاتن الصالح بعمل المجموعة التطوعي، وأنه أسمى عمل يقوم به الإنسان تقربًا إلى الله.

من جانبها قالت رقية نيّاز أن حفظ كتاب الله لا بد أن يكون متوائمًا مع التدبر والتأمل والنية المخلصة؛ فالحفظ وحده لا يكفي، وذكرت شيئًا من إعجاز القرآن، ورفعته، وبركته.