“محمد عبده” يحيي حفل غنائي بجدة بعد أسبوعين

“محمد عبده” يحيي حفل غنائي بجدة بعد أسبوعين
نايف السالم (صدى):

يستعد الفنان “محمد عبده” بعد نحو أسبوعين، لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة، بعد أن استوفت الشركة المنظمة كافة الشروط التنظيمية التى كانت سببا في تأجيل الحفل، ومن المنتظر أن يطلق “عبده” مجموعة جديدة من أغانيه، بحسب الرياض.

وكانت شركة “روتانا للصوتيات” قد أعلنت عن إقامة الحفل الغنائي في 24 سبتمبر الماضي، لكن تم تأجيله لأسباب إجرائية.




6 تعليقات


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 847 ] 27/12/2016 في
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    1

    يالله حسن الختام ..

  2. متابع [ عدد التعليقات: 5 ] 27/12/2016 في
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    2

    الحمد لله الذي عافنا مما ابتلاك به

  3. متابع [ عدد التعليقات: 5 ] 27/12/2016 في
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    3

    الحمد لله الذي عافنا مما ابتلاك به

  4. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11229 ] 27/12/2016 في
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    4

    أنا أول الحضور وآخر من ينصرف🤗🤗🤗

  5. من [ عدد التعليقات: 76 ] 27/12/2016 في
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    5

    محمد عبدة كبير في العمر لحين تغاني ياخي اعتزل الفن احسن لك

  6. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3372 ] 27/12/2016 في
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    6

    ارحم نفسك يالشايب ارحم نفسك كم واحد سمع اغانيك والا زال وكم واحد بيسمعها وكم واحد يبحث عنها


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