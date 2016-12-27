“محمد عبده” يحيي حفل غنائي بجدة بعد أسبوعين

نايف السالم (صدى):

يستعد الفنان “محمد عبده” بعد نحو أسبوعين، لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة، بعد أن استوفت الشركة المنظمة كافة الشروط التنظيمية التى كانت سببا في تأجيل الحفل، ومن المنتظر أن يطلق “عبده” مجموعة جديدة من أغانيه، بحسب الرياض.

وكانت شركة “روتانا للصوتيات” قد أعلنت عن إقامة الحفل الغنائي في 24 سبتمبر الماضي، لكن تم تأجيله لأسباب إجرائية.