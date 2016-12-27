اغرب دعوة لحفل زفاف في الاردن

عمان (صدى):

قام اردني بدعوة المواطنين احفل زفاف شقيقه من خلال نشر دعوة رسمية على الزجاج الخلفي لمركبته واخذ يتجول في شوارع العاصمة عمان.

وقام شقيق العريس بدعوة جميع المواطنين الى حفل شقيقه ‘علي’ في احدى صالات الاحتفالات والذي سيقام يوم الخميس المقبل مؤكداً على ان الدعوة العامة.

وتداول الناشطون الصورة باعجاب لما وصفوه بالعلاقة الرائعة بين الاشقاء بينما وصف اخرون ان الدعوة ستتسبب بخسائر فادحة للعريس في حال تلبيتها من عدد كبير.