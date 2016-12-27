  • نشر : 2016/12/27 - 3:55 م
  • 751 مشاهدة
  • 13 تعليق
  • منوعات

اغرب دعوة لحفل زفاف في الاردن

اغرب دعوة لحفل زفاف في الاردن
عمان (صدى):

قام اردني بدعوة المواطنين احفل زفاف شقيقه من خلال نشر دعوة رسمية على الزجاج الخلفي لمركبته واخذ يتجول في شوارع العاصمة عمان.

وقام شقيق العريس بدعوة جميع المواطنين الى حفل شقيقه ‘علي’ في احدى صالات الاحتفالات والذي سيقام يوم الخميس المقبل مؤكداً على ان الدعوة العامة.

وتداول الناشطون الصورة باعجاب لما وصفوه بالعلاقة الرائعة بين الاشقاء بينما وصف اخرون ان الدعوة ستتسبب بخسائر فادحة للعريس في حال تلبيتها من عدد كبير.




13 تعليق


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9880 ] 27/12/2016 في
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    1

    ههههه الدعوة عامة لكل من يقرا

  2. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11283 ] 27/12/2016 في
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    2

    يعني بعد بكره مدري يمديني اروح

  3. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1512 ] 27/12/2016 في
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    3

    ألف مبروك
    الله يتمم لكم على خير
    شوهاظ زنمه فكرة حلوة بلا مطابع وكروت

  4. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 841 ] 27/12/2016 في
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    4

    عز الله ورط اخوه بكثر المعازيم الي بيحضرون ..

  5. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6392 ] 27/12/2016 في
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    5

    خذيني معك يالمحرومه

  6. سعودي اصل وفصل [ عدد التعليقات: 7 ] 27/12/2016 في
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    6

    شكله حاقد على اخوه هههه

  7. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11283 ] 27/12/2016 في
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    7

    ياعيباه يا فتامين

  8. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11283 ] 27/12/2016 في
    رد
    8

    طيب يا زهبي بقشتك

  9. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9125 ] 27/12/2016 في
    رد
    9

    كريم ما شاء الله

  10. Sniper [ عدد التعليقات: 1526 ] 27/12/2016 في
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    10

    ماظنتي انه اخوه، شكله واحد يعرفه وبينهم شي وناوي ينكب عفشه

  11. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11221 ] 27/12/2016 في
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    11

    سواها واحد من الشباب…وقال لخويه تعال أنت وجماعتك…
    وأقبلت شهراااان قاااااطبة
    والمقطع موجود فالتويتر
    😨😨😨😨😨😨😨

  12. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7860 ] 27/12/2016 في
    رد
    12

    كفو ونعم الاخوه

    الف الف مبروك للعروسين

  13. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1512 ] 27/12/2016 في
    رد
    13

    وش سويت يالمحرومة
    أويه يا عيباه
    😩😩


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