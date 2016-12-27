اغرب دعوة لحفل زفاف في الاردن

عمان (صدى):
قام اردني بدعوة المواطنين احفل زفاف شقيقه من خلال نشر دعوة رسمية على الزجاج الخلفي لمركبته واخذ يتجول في شوارع العاصمة عمان.
وقام شقيق العريس بدعوة جميع المواطنين الى حفل شقيقه ‘علي’ في احدى صالات الاحتفالات والذي سيقام يوم الخميس المقبل مؤكداً على ان الدعوة العامة.
وتداول الناشطون الصورة باعجاب لما وصفوه بالعلاقة الرائعة بين الاشقاء بينما وصف اخرون ان الدعوة ستتسبب بخسائر فادحة للعريس في حال تلبيتها من عدد كبير.
13 تعليق
ههههه الدعوة عامة لكل من يقرا
يعني بعد بكره مدري يمديني اروح
ألف مبروك
الله يتمم لكم على خير
شوهاظ زنمه فكرة حلوة بلا مطابع وكروت
عز الله ورط اخوه بكثر المعازيم الي بيحضرون ..
خذيني معك يالمحرومه
شكله حاقد على اخوه هههه
ياعيباه يا فتامين
طيب يا زهبي بقشتك
كريم ما شاء الله
ماظنتي انه اخوه، شكله واحد يعرفه وبينهم شي وناوي ينكب عفشه
سواها واحد من الشباب…وقال لخويه تعال أنت وجماعتك…
وأقبلت شهراااان قاااااطبة
والمقطع موجود فالتويتر
😨😨😨😨😨😨😨
كفو ونعم الاخوه
الف الف مبروك للعروسين
وش سويت يالمحرومة
أويه يا عيباه
😩😩